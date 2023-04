Wachablösung bei McLaren: Neuer Supersportler 750S

Rasantes Duo: Auch vom 750S bringt McLaren wieder sowohl einen offenen Spider als auch eine geschlossene Variante (rechts) auf die Straße. © McLaren/dpa-tmn

Positionswechsel auf der linken Spur: McLaren bringt im Sommer den Nachfolger seines Supersportwagens 720S an den Start und dreht noch mal an jeder Schraube. Dabei ändert sich auch der Name.

Woking - Der McLaren 720S geht in den Ruhestand und macht Platz für den 750S. Das hat der britische Sportwagenhersteller jetzt bestätigt. Der Verkaufsbeginn für den neuen Supersportwagen wurde noch für diesen Sommer angekündigt. Der Zweisitzer ist als Coupé oder als Spider mit versenkbarem Hardtop lieferbar.

Die Preise sollen laut McLaren um etwa zehn Prozent steigen und dürften so bei rund 300 000 Euro beginnen. Dafür gibt es eine im Windkanal gezeichnete Flunder mit neu gestaltetem Cockpit. Der Renner hat durch den erweiterten Einsatz von Carbon und anderen Leichtbaustoffen noch einmal deutlich abgespeckt und bringt nun ein Trockengewicht von 1277 Kilo auf die Waage.

Zugleich legt der 4,0 Liter große V8-Motor in der Leistung noch einmal zu: Er zerrt jetzt mit 551 kW/750 PS und bis zu 800 Nm an den Hinterrädern. Das reicht für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in bestenfalls 2,8 Sekunden und maximal 332 km/h. Den Verbrauch gibt McLaren dabei mit 12,2 Litern und den CO2-Ausstoß mit 273 g/km an. dpa