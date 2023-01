Volkswagen präsentiert Elektro-Passat: ID.7 schafft bis zu 700 Kilometer

Noch getarnt

+ © Volkswagen. Noch ist der VW ID.7 gut getarnt, das ändert sich aber bald. © Volkswagen.

Auf der CES zeigt VW erstmals den Elektro-Passat ID.7. Das Elektroauto schafft mit einer Ladung bis zu 700 Kilometern und hat eine smarte Klimaanlage.

Auch 2023 stehen wieder zahlreiche Automessen auf dem Programm, auf denen die Hersteller ihre Neuheiten präsentieren. Darunter auch die IAA – die wie 2021 wieder in München stattfindet. Neben den etablierten Autoausstellungen gewinnt auch die Consumer Electronics Show (CES) immer mehr an Bedeutung. So nutzte VW die Messe in Las Vegas, um den elektrischen Passat-Nachfolger ID.7 zu präsentieren – wenn auch noch im Tarnkleid.

24auto.de verrät, was der VW ID.7 technisch zu bieten hat.

Die Weltpremiere der elektrischen Limousine ist für das zweite Quartal geplant. „Mit dem neuen ID.7 runden wir unser E-Modellportfolio nach oben hin ab. Die Limousine wird Top-Technik und Qualität bieten“, sagte Thomas Schäfer, Markenchef von Volkswagen.