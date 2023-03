VW-Chef Oliver Blume setzt auf Elektroauto: Wird dem Verbrenner überlegen sein

Oliver Blume glaubt, dass das Elektroauto dem Verbrenner bald überlegen ist. Bis 2027 will Volkswagen daher rund 120 Milliarden in die E-Mobilität stecken.

Die Marschroute von Volkswagen ist klar: Spätestens 2035 ist Schluss mit dem Verbrenner. Während BMW noch einmal viel Geld in moderne Benzin- und Dieselmotoren steckt, nimmt man in Wolfsburg bis 2027 rund 120 Milliarden Euro in die Hand, um die Elektromobilität voranzutreiben.

Denn auch der neue VW-Boss Oliver Blume ist vom Elektroauto überzeugt. Das für 2035 angestrebte EU-Verkaufsverbot für neue Verbrenner hält er für ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel. Dazu brauche es aber eine funktionierende Infrastruktur, ausreichen erneuerbare Energien und gute Produkte. Wie sich VW diese vorstellt, hat der Autobauer mit der neuen Studie ID. 2all gezeigt.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die Elektromobilität dem Verbrennermotor in Kürze überlegen sein wird“, erklärte Blume im Interview mit dem NDR. Daher werden bis zu 15 Milliarden Euro in den Aufbau von eigenen Batteriefabriken des VW-Start-ups PowerCo investiert, wie die FAZ berichtet.

Oliver Blume sieht das Elektroauto im Vorteil gegenüber dem Verbrenner. © Funke Foto Service/Imago

Nicht zuletzt deswegen steigen die Gesamtinvestitionen, die VW zwischen 2023 und 2037 tätigen will, auf 180 Milliarden an. Zudem dürfte auch einiges an Geld in die sogenannten E-Fuels fließen, denn trotz des Fokus auf Elektroautos forciert Blume auch den Einsatz der synthetischen Kraftstoffe.

VW-Chef Oliver Blume setzt auf Elektroauto: E-Fuels für alte Verbrenner eine Option

Klingt zunächst etwas widersprüchlich, immerhin will man in Wolfsburg ja das Elektroauto pushen. Blume denk dabei auch eher an den Klimaschutz. Denn auch nach 2035 werden noch ältere Verbrenner auf den Straßen unterwegs sein. „Synthetische Kraftstoffe sind hierfür ein Ansatz“, sagte der VW-Chef dem NDR. Auch ein Einsatz bei Nischenfahrzeugen sei eine Option, für den Massenmarkt jedoch nicht.

Die E-Fuels sind auch ein Grund dafür, dass eine Abstimmung der EU-Staaten über das Verbrenner-Verbot verschoben wurde. So macht sich unter anderem der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing dafür stark, dass die synthetischen Kraftstoffe auch bei Neuwagen eingesetzt werden können und so den Verbrenner noch retten.