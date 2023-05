Geldanlage Oldtimer: Welche Modelle im Wert zuletzt zugelegt haben

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Für die einen ist es reine Liebhaberei, für andere mehr eine Geldanlage: Welche Oldtimer zuletzt im Wert gestiegen beziehungsweise gesunken sind.

An das Thema Oldtimer gibt es grundverschiedene Herangehensweisen: Während die einen sich einen zulegen, um ihn zumindest in der Sommersaison auch regelmäßig zu fahren – vielleicht sogar im Alltag einsetzen – kaufen andere einen Oldtimer, um ihn in einer klimatisierten Garage zu parken. In letzteren Fall braucht man natürlich gar keine Zulassung, ansonsten kann man je nach Nutzung abwägen, ob man sich eher ein H-Kennzeichen zulegt oder ein rotes Oldtimerkennzeichen zulegt. Doch egal, ob man seinen Oldtimer fährt oder lieber parkt: Über einen Wertzuwachs freut sich jeder.

Geldanlage Oldtimer: Welche Modelle ordentlich im Wert zugelegt haben

Einmal im Jahr veröffentlicht der Verband der Automobilindustrie (VDA) den Deutschen Oldtimer Index (DOX) – und der verrät, wie sich die Preise von Oldtimern entwickelt haben. Im Vergleich zum Vorjahr konnten Oldtimer demnach einen Wertzuwachs von 4,8 Prozent verbuchen. Natürlich legen aber nicht alle Fahrzeuge gleichmäßig zu – manche verlieren auch im Wert.

Zehn Modelle haben besonders stark im Wert zugelegt – auffällig ist dabei der Anteil an Fahrzeugen aus deutscher Produktion:

Hersteller/Modell (Baujahr) Wertsteigerung von 2018 bis 2022 1. Ford Capri (69-72) 100 % 2. Volkswagen K 70 (70-73) 92,7 % 3. Volkswagen Passat (78-80) 92,7 % 4. AWZ Trabant (74-90) 81,3 % 5. Pontiac Firebird (78-79) 63,6 % 6. Ford Taunus 12/15/17/20/26 M (67-68) 50 % 7. Volkswagen Golf (87-91) 47,7 % 8. Opel Rekord/Olympia (68-71) 45,8 % 9. Automobilwerke Eisenach Wartburg 353 (75-88) 42,9 % 10. Toyota Celica (72-78) 39,3 %

Geldanlage Oldtimer: Welche Modelle an Wert verloren haben

Allerdings gibt es auch einige Verlierer: Im Betrachtungszeitraum von 2018 bis 2022 ging es beispielsweise für die BMW-CS-Baureihe laut DOX um 14,1 Prozent nach unten. Auch der Mercedes 190 SL (minus 13 Prozent) und der Jaguar E-Type (minus 7 Prozent) verloren im Preis. Wer übrigens auf der Suche nach einem Oldtimer ist, muss sich nicht zwangsläufig bei den „typischen Verdächtigen“ umschauen – es gibt auch einige Automarken, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten sind.

Die schönsten Autos aller Zeiten: Zehn Exemplare, die uns faszinieren Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Geldanlage Oldtimer: Allgemein eine stabile Preisentwicklung nach oben

Generell zeigt der DOX eine stabile Entwicklung: Laut VDA haben sich auch die ungünstigen Rahmenbedingungen wie Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und steigende Energiekosten kaum auf die Preise der Oldtimer ausgewirkt. Die langen Lieferzeiten von Neuwagen haben nicht nur die Preise im Gebrauchtmarkt steigen lassen, sondern auch die Preise einiger Oldtimer-Alltagsmodelle in die Höhe schnellen lassen.