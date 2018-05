Unbekannte klauen Blitzer an viel befahrener Straße – aus drei Metern Höhe

Weg war er: In Bremen staunten die Beamten nicht schlecht, als sie die Daten eines Rotlichblitzers auslesen wollen. Gehäuse samt Messgerät waren nicht mehr da.

Ist da jemand unzufrieden mit seinem Bild? In Bremen kam es Ende Mai zu einem dreisten Diebstahl. An der viel befahrenen und belebten Neuenlander Straße verschwand ein Rotlichlichtblitzer – Messgerät samt Gehäuse.

Blitzer aus drei Metern Höhe geklaut

Wie die Polizei Bremen mitteilt, wurde der Diebstahl am Morgen des 24. Mai entdeckt. An diesem Tag sollten die Daten des Rotlichtblitzers ausgelesen werden. Aber das Gerät konnten die Angestellten nicht mehr finden.

Statt des Blitzers in drei Metern Höhe fanden sie nur noch abgetrennte Kabel vor. Wie der oder die Täter das geschafft haben, ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter extra eine Leiter mitgebracht haben.

Sollten Beweise verschwinden?

Vom Rotlichtblitzer und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ob es einfach nur Vandalismus war oder ein geblitzter Autofahrer, der Beweise verschwinden lassen wollte, muss die Polizei noch klären.

Im Gegensatz zu einem Geschwindigkeitsblitzer fotografiert ein Rotlichblitzer alle Autofahrer, die trotz roter Ampel über eine Kreuzung fahren. Die Strafen für einen sogenannten Rotlichtverstoß variieren je nach Schwere und beginnen bei 90 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Blitzer am hellichten Tag geklaut

Auch in der Schweiz wurde vor einiger Zeit ein Blitzer entwendet. In Leibstadt klaute ein Unbekannter während einer Geschwindigkeitskontrolle Kamera und Blitzlicht. Der diensthabende Polizist hatte sich mit seinem Auto versteckt positioniert und somit keine Sicht mehr auf den Blitzer.

Im Gegensatz zum Bremer Diebstahl konnte die Schweizer Kantonspolizei aber die Daten der Raser noch abrufen. Denn diese werden in Echtzeit per Bluetooth oder WLAN an den Streifenwagen übermittelt.

Strafen für das Überfahren einer roten Ampel

Vergehen Bußgeld Punkte Fahrverbot Rote Ampel überfahren 90 Euro 1 - ... mit Gefährdung 200 Euro 2 1 Monat ... mit Sachbeschädigung 240 Euro 2 1 Monat Ampel bei schon länger als 1 Sekunde rot überfahren 200 Euro 2 1 Monat ... mit Gefährdung 320 Euro 2 1 Monat ... mit Sachbeschädigung 360 Euro 2 1 Monat Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil vorher nicht angehalten 70 Euro 1 - ... mit Gefährdung 100 Euro 1 - Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil Fußgänger oder Radfahrer behindert 100 Euro 1 - Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil Fußgänger oder Radfahrer gefährdet 150 Euro 1 -

