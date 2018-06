Vor dem TÜV: Warum Sie dieses Teil checken sollten – sonst wird's teuer

Damit Sie bei der Abgasuntersuchung nicht böse überrascht werden, sollten Sie regemäßig überprüfen, ob die Lambdasonde in Ihrem Auto noch funktioniert.

Sie ist unverzichtbar in modernen Autos: die Lambdasonde. Sie regelt die Abgase von Benziner und Diesel. Zwar ist die Sonde ziemlich robust, aber wenn es doch einmal zum Schaden kommt, wird es teuer.

Nur die Lambdasonde allein kostet zwischen 150 und 250 Euro. Obendrauf kommen aber noch die Aus- und Einbaukosten. Da kann die Rechnung schnell auf 300 bis 400 Euro klettern, wenn Sie die Lambdasonde nicht selbst wechseln wollen.

Lambdasonde regelmäßig überprüfen

In der Regel sollten Sie die Lambdasonde alle 30.000 Kilometer überprüfen – die durchschnittliche Lebensdauer beträgt 100.000 Kilometer. Diese kann aber aufgrund von häufigen Fahren von Kurzstrecken oder Manipulationen des Motors verringert werden.

Eine defekte Lambdasonde macht sich durch einen unruhigen Motor und einen gestiegenen Spritverbrauch bemerkbar. Außerdem leuchtet die Abgaskontrollleuchte am Armaturenbrett auf, wenn ein Defekt vorliegt.

Ganz böse enden kann es, wenn die Abgasuntersuchung ansteht. Denn mit kaputter Lambdasonde kann es passieren, dass Ihr Auto die Werte für die Abgasuntersuchung nicht mehr einhalten kann.

Lambdasonde selbst tauschen oder lieber den Profi ranlassen?

Erfahrene Autobastler können eine defekte Lambdasonde auch selbst austauschen. Spezielle Werkzeuge sind dabei nicht notwendig. Allerdings kann es schwierig werden, die Sonde zu erreichen.

Für den Austausch der Lambdasonde sollten Sie deshalb eine Hebebühne verwenden. Überprüfen Sie als Erstes immer die elektrischen Anschlüsse. Denn oft ist nur die Steckverbindung kaputt.

Haben Sie diese überprüft und sind die Anschlüsse in Ordnung, ziehen Sie die beiden Steckverbindungen einfach ab – und schon ist die alte Lambdasonde ausgebaut. Achten Sie beim Einbau der neuen Sonde darauf, dass sie richtig abgedichtet ist. Ansonsten funktioniert die neue Sonde nicht.

Was macht eine Lambdasonde?

Die Lambdasonde ist in Autos mit einer Abgasreinigung verbaut. Sie befindet sich in der Regel im Auspuffkrümmer oder dem dahinterliegenden Sammelrohr. Ihre Aufgabe ist es, die Bestandteile von Sauerstoff und Kraftstoff in den Abgasen zu messen.

Diese Informationen gibt die Lambdasonde an das Motorsteuergerät weiter. Anhand dieser regelt das Steuergerät das Mischungsverhältnis von Kraftstoff und Luft. Infolgedessen sinken der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß des Motors.

