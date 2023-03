„Die Cupholder funktionieren“ – Mechaniker fährt mit Kundenauto zu McDonald’s

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Ein Mann gibt seinen Ford Fiesta zur Inspektion ab – und geht zum nächsten McDonald’s. Minuten später kommt auch sein Auto dort an.

Wenn das Auto in die Werkstatt muss, ist das in der Regel für die meisten Autofahrer kein Grund zur Freude. Neben der Frage, was das wohl wieder alles kosten wird, machen sich auch viele Gedanken darüber, ob alles korrekt repariert wird – und das Auto auch gut behandelt wird. Denn nicht immer beschränken sich die Werkstattmitarbeiter auf das Rangieren auf dem Parkplatz und Probefahrten – so lieferte sich beispielsweise ein Mechaniker in den USA vor einiger Zeitmit einer Kunden-Corvette ein Rennen mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h. Nun traute ein weiterer Werkstatt-Kunde seinen Augen kaum, nachdem er seinen Wagen zur Inspektion abgeliefert hatte.

„Die Cupholder funktionieren“ – Mechaniker fährt mit Kundenauto zu McDonald’s

Nur etwa zehn Minuten nachdem er seinen Ford Fiesta bei einer Werkstatt abgegeben hatte, machte es sich der Kunde bei einem McDonalds gemütlich. Was dann passierte, hielt er in einem TikTok-Video (weiter unten zu finden) fest, das inzwischen viral geht – ähnlich wie ein Clip von aufsitzenden Autos. Von seinem Tisch aus filmt er einen Mann, der seinen Angaben zufolge ein Mechaniker in der betreffenden Werkstatt ist. Dieser holt sich seine Mahlzeit und geht hinaus zum Fiesta. Auf dessen Dach stellt er erst einmal die Getränke ab. Dann steigt er ein und fährt davon.

Werkstatt-Kunde entdeckt sein Auto bei McDonald‘s: „Was soll ich jetzt machen?“

„Ich habe mein Auto für eine Inspektion abgegeben und sie sind damit zu McDonald’s gefahren“, sagt der angebliche Kunde, während er filmt, wie sein Fiesta davonfährt. „Was soll ich jetzt machen?“, fragt er etwas ratlos. Dann endet der Clip.

Die zehn hässlichsten Autos aller Zeiten: Design-Sünden der Hersteller Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Werkstatt-Kunde entdeckt sein Auto bei McDonald‘s – „Das ist wohl die Testfahrt“

Inzwischen haben sich unter dem TikTok-Video mehrere Zehntausend Kommentare angesammelt. Während einige es weniger schlimm finden, wenn der Mechaniker mit dem Kunden-Fahrzeug beim Schnellimbiss eine Mahlzeit holt, kommentieren viele andere den Vorfall eher ironisch:

„Die Cupholder funktionieren.“

„Sorry, hatte Hunger.“

„Das ist wohl die Testfahrt.“

„Frag ihn, ob er dich mit zurück nimmt.“

„Und der Preis für den besten Mitarbeiter geht an...“