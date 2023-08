„Das kann man doch reintragen“: TikTok lacht über den Fahrer eines Mini-E-Autos

Von: Ulrike Hanninger

Rückwärts einzuparken ist für viele eine Herausforderung. Ganz besonders anscheinend für den Fahrer eines Citroën Ami, den ein TikTok-Video zeigt.

„Du weißt, wie man parkt?“, so heißt es auf dem französischsprachigen TikTok-Account @rosesstudio, gefolgt von einem Emoji, das Tränen lacht. Der Inhalt des Videos ist aber auch zu amüsant. Zwei Franzosen beobachten vom Fenster aus, wie der Fahrer eines Citroën Ami versucht, rückwärts einzuparken. In einer Parklücke, die mindestens doppelt so groß ist wie sein winziges Elektroauto.

TikTok-Video zeigt Mini-E-Auto und Maxi-Parklücke

Der Citroën Ami ist ein äußerst kompaktes E-Auto mit Platz für zwei Personen. Das macht den Mini ideal für kurze Fahrten in der Stadt. Weniger geeignet ist er dagegen für die Formel 1, wo der Mini-Stromer schon mal in einer Kurve umgekippt ist. Er hat eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde. Aufgeladen ist er innerhalb von drei Stunden. Der baugleiche Opel Rocks-e sorgte beim Matthias Malmedie indes für weniger Begeisterung.

Auch die Parkplatzsuche sollte mit einem E-Auto dieser Größe kein Problem mehr sein. Theoretisch. Denn der Fahrer im Video hat zwar eine riesige Parklücke gefunden, kommt aber selbst mit seinem kleinen Citroën Ami nicht hinein. Er kurvt vor, zurück, wieder vor und erneut zurück. Die beiden Franzosen, die vom Fenster aus zu ihm hinunterblicken, können es kaum glauben, lachen und vermuten sogar, dass er das hinter ihm parkende Auto berührt hat. Der Text im Video bedeutet frei übersetzt: „Voilà, das Ergebnis von Fahren ohne Führerschein.“, wiederum gefolgt von einem Tränen lachenden Emoji.

Community reagiert mit Lachern, Tränen und „zupackenden“ Ratschlägen

Auch die TikTok-Gemeinde lacht Tränen, wobei Freudentränen mit echten Tränen abwechseln. Angesichts so viel fahrtechnischen Unvermögens mangelt es auch nicht an ernsthaften und weniger ernst gemeinten Ratschlägen. Nicht zuletzt wird die Frage diskutiert, ob der Fahrer des E-Autos wirklich einen Führerschein hat.

„Das kann man doch reintragen.” 😂😂😂

„Nimm es einfach in die Hand und stell es rein.” 😂

„Das kann unmöglich echt sein.” 😭

„Die Lücke ist viel zu klein. Das schafft niemand.“ 😳😂😂😂

„Ich frage mich da immer, wie sie den Führerschein bekommen haben.“ 😂😂😂