Tesla: Weihnachtspulli von Elon Musk wird zum Kassenschlager

Teilen

Der Weihnachtspulli von Tesla war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. © Tesla

Wenigen Wochen vor Weihnachten hat Tesla einen Weihnachtspulli in seinen Shop aufgenommen. Innerhalb kürzester Zeit war er restlos ausverkauft.

Weihnachten rückt immer näher. In den USA heißt das auch: Die Ugly-Christmas-Sweater können langsam wieder aus dem Kleiderschrank hervorgekramt werden. Eine Idee, die wohl auch Tesla-Chef Elon Musk (51) hatte, denn in seinem Shop verkauft der Elektroautobauer nun auch Weihnachtspullis.

24auto.de verrät, wie die Tesla-Fans auf den Weihnachtspulli reagiert haben.

Damit ergänzt Tesla das ohnehin schon umfangreiche Angebot an Merchandiseartikeln. So können Fans des US-Unternehmens beispielsweise Decken, Tassen, Wasserflaschen und sogar einen Mini-Supercharger als Smartphone-Ladestation kaufen. Auch eine Trillerpfeife war zeitweise im Angebot, aber im Handumdrehen ausverkauft. Nun folgt also auch ein Weihnachtspulli.