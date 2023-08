Tesla von überflügelt: VW verkauft wieder die meisten Elektroautos

Im ersten Halbjahr hat Volkswagen mehr als 40.000 Elektroautos verkauft. © Peter Steffen/dpa

VW hat von Januar bis Juli die meisten Elektroautos verkauft. Das geht aus den KBA-Zahlen hervor. Das Lieblingsauto der Deutschen ist aber ein Verbrenner.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde bekannt, dass Volkswagen wegen der schwachen Nachfrage die Elektroauto-Produktion in Emden gedrosselt. Davon abgesehen läuft es für den Wolfsburger Autobauer aber ganz gut. Immerhin konnte man die Spitzenposition bei reinen Elektroautos in Deutschland von Tesla zurückerobern.

Mit 41.475 Neuzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres schob sich Volkswagen wieder knapp vor den US-Konkurrenten. Tesla kam im gleichen Zeitraum auf 40.289 Pkw. Das geht aus einem Bericht des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Noch im ersten Halbjahr 2023 und auch im Gesamtjahr 2022 hatte Tesla hingegen klar die Nase vorn. Auf 24auto.de erfahren Sie, wie viele Elektroautos zwischen Januar und Juli in Deutschland zugelassen wurden.