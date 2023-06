Neuer Ladestandard: GM und Ford stellen auf Tesla-Technik um

Von: Sebastian Oppenheimer

In den USA könnte das Tesla-Ladesystem (NACS) womöglich bald zum beherrschenden Standard werden. © Tesla Motors

In den USA könnte der Tesla-Ladestecker bald zum beherrschenden Standard werden: Nach Ford setzt nun auch GM auf die sogenannte NACS-Technik.

Handy-Nutzer erinnern sich mit Grausen an die Zeit, als es eine Vielzahl von verschiedensten Handy-Ladekabeln gab: Nahezu jeder Hersteller kochte hier bei jedem neuen Modell eigenes Süppchen – doch spätestens ab 2024 dürfen die Hersteller in der EU die Geräte nur noch mit dem USB-Stecker verkaufen. Die meisten Unternehmen sind schon längst darauf umgestiegen. Eine Standardisierung bahnt sich nun auch bei den Ladesteckern für Elektroautos in Nordamerika an: In den USA setzt nach Ford auch GM auf die Ladetechnik von Tesla, wie 24auto.de berichtet.

Durch diesen Schritt der beiden Hersteller dürfte der in den USA vorherrschende CCS1-Stecker an Bedeutung verlieren. Tesla hatte bereits im November 2022 sein System in „North American Charging Standard“ (NACS) umbenannt – wohl in der Hoffnung, dass auch andere Hersteller darauf setzen.