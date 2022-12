Jaguar lädt an Supercharger – und wird zum Problem für Tesla-Fahrer

Von: Sebastian Oppenheimer

Manche Supercharger von Tesla stehen auch andern Marken offen – doch das sorgt für Probleme. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago

Manche Supercharger von Tesla stehen inzwischen auch E-Autos anderer Marken offen – doch das führt zu Problemen, wie nun ein Reddit-Video zeigt.

Immer wenn es um das Thema Wasserstoffantrieb geht, taucht ein Problem auf: die mangelhafte Infrastruktur. Bei Tesla dagegen hatte man schnell erkannt, dass es schwierig wird, die eigenen Elektroautos an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen, wenn man nirgends mit entsprechendem Tempo Strom zapfen kann. Also zog das Unternehmen von Elon Musk (51) ein eigenes Netzwerk an Superchargern auf, die fraglos ein wichtiger Grund für den Erfolg des E-Autobauers waren. Mehr als 40.000 Supercharger gibt es laut Tesla mittlerweile weltweit. Und inzwischen dürfen teils auch andere Marken an den Superchargern laden.

Doch ein Video zeigt nun ein Problem, das an den Tesla-Superchargern damit einhergeht, wie 24auto.de berichtet.

Auf der Plattform Reddit hat ein User ein Video von einer Supercharger-Ladestation hochgeladen. Man sieht einen rückwärts eingeparkten Tesla und einen vorwärts eingeparkten Jaguar i-Pace. Dazwischen ist ein weiterer Platz an einem Supercharger frei. Nun sieht man einen Tesla rückwärts in jene Lücke hineinmanövrieren. Als der Fahrer aussteigt und das Ladekabel anschließen will, muss er jedoch verdutzt feststellen: Die für ihn passende Säule ist schon belegt – und zwar vom Jaguar. Das Problem: Der Jaguar i-Pace hat seinen Ladeanschluss vorne links – dementsprechend nutzt er auch jene Säule, weil sonst das Kabel nicht reichen würde. Der Tesla dagegen hat seine Ladebuchse hinten links: Wenn er nun rückwärts einparkt, braucht er also genau dieselbe Säule. Resultat des „Fremd-Laders“ ist also eine blockierte Ladesäule, die in diesem Fall niemand nutzen kann. In den Kommentaren grübeln die User über mögliche Lösungen.