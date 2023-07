Sicherheitsgurte können sich lösen: Tesla ruft Tausende Fahrzeuge zurück

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Elektroautobauer Tesla muss in den USA Tausende Fahrzeuge zurückrufen. Bei den betroffenen Modellen kann sich der Sicheitsgurt lösen.

Es passiert immer wieder: Autobauer müssen Modelle in die Werkstätten zurückrufen. Das kann mit großem finanziellen Aufwand verbunden sein, besonders wenn ein Rückruf eine große Zahl an Fahrzeugen umfasst. Mercedes beispielsweise musste kürzlich knapp 590.000 Fahrzeuge zurückrufen, Grund war ein Problem mit der Kraftstoffpumpe. Nochmal eine Dimension größer fiel ein Nissan-Rückruf aus: Fast 2,5 Millionen Fahrzeuge der Japaner müssen in die Werkstätten. Deutlich einfacher ist es, wenn Probleme per Update behoben werden können, wie es gelegentlich bei Tesla der Fall ist. Nun aber kommt auch der US-Elektroautobauer nicht um eine Werkstatt-Aktion herum.

Tesla ruft in den USA knapp 16.000 Fahrzeuge zurück – Sicherheitsgurte können sich lösen

Denn wie die US-Straßensicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilt, müssen 15.869 Fahrzeuge der Baureihen Model S und Model X der Baujahre 2021 bis 2023 wegen möglicher Mängel am Sicherheitsgurt in die Werkstatt. Das Problem klingt ernst: Wie es in dem Rückruf mit der Kampagnennummer „23V488000“ heißt, seien die Gurte in der ersten Reihe möglicherweise nicht richtig mit den Gurtstraffern verbunden – das wiederum könne dazu führen, dass sich die Sicherheitsgurte lösen. Bei Unfällen steigt das Verletzungsrisiko erheblich.

In den USA gibt es einen Rückruf für Tausende Tesla Model X und Model wegen Problemen mit den Sicherheitsgurten. (Symbolbild) © Sebastian Geisler/Imago

Tesla-Rückruf: Gurte der betroffenen Modelle werden in der Werkstatt überprüft

In der Werkstatt werden die Sicherheitsgurte in der ersten Reife laut NHTSA überprüft. Je nach Bedarf werden anschließend die Gurte an den Gurtstrafferankern korrekt befestigt – oder die kompletten Sicherheitsgurtbaugruppen getauscht. Benachrichtigungschreiben an die betroffenen Besitzer werden ab dem 12. September verschickt. Die Rückrufnummer bei Tesla lautet „SB-23-20-004“.

Gurt-Probleme bei Tesla: In Deutschland bislang kein Rückruf

Ob auch Fahrzeuge in Deutschland von dem Problem betroffen sind, ist bislang unklar – in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamts (KBA) findet sich bislang zu der Gurt-Problematik kein Eintrag. Auch in Deutschland werden im Falle eines Rückrufs betroffene Fahrzeughalter angeschrieben. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass ein solches Rückruf-Schreiben keine bloße Empfehlung ist. Jeder, der ein solches Schreiben erhält, muss den festgestellten Mangel in einer Fachwerkstatt beheben lassen. Die Rückrufaktion wird vom KBA überwacht.

Folgen Halter dem Rückruf auch nach mehreren Aufforderungen nicht, dann informiert das KBA die örtlich zuständige Zulassungsbehörde. Diese wiederum kann das Fahrzeug dann außer Betrieb setzen. Es ist daher äußerst ratsam, umgehend den Weg in die Werkstatt einzuschlagen, um das Problem beheben zu lassen.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.