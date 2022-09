Tesla: Model Y per NFC-Hack blitzschnell entsperrt und startbereit

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein US-Forscher hat eine Sicherheitslücke beim Tesla Model Y aufgedeckt. (Symbolbild) © CTK Photo/Imago

Ein Forscher hat eine Sicherheitslücke beim Tesla Model Y aufgedeckt – die Relay-Attacke per NFC erfordert allerdings die Zusammenarbeit zweier Diebe.

Moderne Technik macht in Autos vieles bequemer – teilweise werden die Fahrzeuge aber dadurch leider auch anfälliger. Einen „echten“ physischen Schlüssel steckt bei einem Neufahrzeug heute niemand mehr ins Schloss, stattdessen setzen die Hersteller funkbasierte Keyless-Systeme ein – doch die sind sehr häufig ein gefundenes Fressen für Hacker-Angriffe. Nun hat ein US-Forscher gezeigt, wie man mit einer sogenannten Relay-Attacke per NFC (Near Field Communication) ein Tesla Model Y innerhalb von Sekunden öffnet.

Die Schwachstelle wurde laut The Verge von Josep Pi Rodriguez, Hauptsicherheitsberater der Firma IOActive, mit Hauptsitz in Seattle, entdeckt. Die Sicherheitslücke auszunutzen, erfordert allerdings die Zusammenarbeit zweier Diebe. Einer der Langfinger muss sich dabei in der Nähe des Elektroautos aufhalten, der andere muss dem Autobesitzer, der eine NFC-Schlüsselkarte oder ein Mobiltelefon mit einem virtuellen Tesla-Schlüssel in seiner Tasche hat, dicht auf den Pelz rücken. Natürlich ist dafür entsprechende Technik nötig: Der eine Hacker hält ein spezielles NFC-Lesegerät an die Tür des Tesla, das die Kommunikation mit dem Auto startet. Das erwartete NFC-Signal greift der zweite Komplize dann mit seinem Gerät von der Karte in der Tasche des Besitzers ab – und sendet es dann an das Lesegerät an der Tür. Schon ist das Fahrzeug offen und sogar fahrbereit.