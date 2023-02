Tesla Model X komplett mit 5-Cent-Stücken beklebt – „Modus für verringerte Effizienz aktiviert“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Tesla der anderen Art: Diese Model X wurde mit Tausenden 5-Cent-Stücken beklebt. © Reddit (u/pacexmaker)

In den USA hat ein Tesla-Besitzer seinen Wagen komplett mit Münzen beklebt. Reddit-Nutzer rätseln nun über den Sinn der Umgestaltungs-Aktion.

Mehr zum Thema „Modus für verringerte Effizienz aktiviert“– Tesla Model X komplett mit Münzen beklebt

Wenn es um den Umbau von Autos geht, dann kennt die Kreativität kaum Grenzen: So werden beispielsweise Oldtimer mit Verbrennungsmotoren zu Elektroautos umgebaut. Jedoch ist ein Eingriff in die Technik aber nicht unbedingt etwas für jeden. Bei manchen Autobesitzern beschränken sich die Modifikationen auf die Optik. So wie bei einem kurios umgestalteten Fahrzeug, von dem nun ein Foto auf Reddit aufgetaucht sind: Ein Tesla, der mit unzähligen Münzen beklebt wurde, wie 24auto.de berichtet.

Entdeckt wurde das mit 5-Cent-Stücken (in den USA „Nickel“ genannt) übersäte Model X von einem Reddit-Nutzer im US-Bundesstaat Utah. Der Tesla scheint das Projekt eines YouTubers zu sein. Warum er sein Fahrzeug mit den Münzen beklebt hat, wird aus seinen Clips nicht so recht ersichtlich – einige Nutzer mutmaßen, er habe damit einfach eine Menge Klicks generieren wollen. Jedenfalls wird die Sichtung fleißig kommentiert: „Modus für verringerte Effizienz aktiviert“, hat jemand zu dem Bild geschrieben. Ein anderer User meint bei dem Anblick: „Sparen für die nächste Batterie.“