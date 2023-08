Tesla-Mitarbeiter packen über Arbeitsbedingungen aus - „alles verzehrend“

Von nichts, kommt nichts

+ © Patrick Pleul/dpa Bei Tesla entstehen die beliebten E-Auto-Modelle in Rekordzeit. Das hat allerdings auch seinen Preis. © Patrick Pleul/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In einem Podcast haben ehemalige Tesla-Mitarbeiter über die extremen Bedinungen zu Beginn der E-Auto-Produktion gesprochen.

Stuttgart/Austin - Dass Tesla-Chef Elon Musk von seinen Mitarbeitern so einiges abverlangt, ist nichts Neues. Immer wieder werden Berichte von Mitarbeitern laut, die deutlich länger als zugelassen arbeiteten oder auch auf dem Boden der Fabriken übernachten mussten. BW24 erklärt, was ehemalige Tesla-Mitarbeiter über die extremen Arbeitsbedingungen und rassistische Anfeindungen zu sagen haben.

In einem Podcast packten ehemalige Angestellte des E-Auto-Primus nun über die „Hardcore“-Arbeitsbedingungen zu Beginn der Produktion des Model S aus. Neben langen Schichten und unwirtlichen Bedingungen soll es auch zu rassistischen Anfeindungen gekommen sein. Tesla hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Autohersteller der Welt entwickelt und baut die Modelle inzwischen in Rekordzeit. In Grünheide bei Berlin werden beispielsweise rund 5.000 Fahrzeuge pro Woche gefertigt. Das hat aber offenbar auch seinen Preis.