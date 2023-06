Tesla-Fahrer überlegt, sich von E-Auto-Marke abzuwenden - obwohl er eigentlich zufrieden ist

Von: Julian Baumann

Ein Tesla-Fahrer ist mit seinem Model Y nach eigenen Angaben zufrieden, überlegt dennoch, sich von der Marke abzuwenden. Grund dafür sind die Sparmaßnahmen des US-Konzerns.

Stuttgart/Austin - Der US-Konzern Tesla wurde ursprünglich mit dem Ziel gegründet, günstige E-Autos für jedermann zu bauen. Dieser Prämisse geht der Autobauer aus Austin (Texas) inzwischen auch deutlich nach, obwohl die beliebten Modelle eigentlich dem Premium-Bereich zugeordnet werden. Zu Beginn des Jahres hat Tesla auch in Deutschland die Preise massiv gesenkt, was vor allem den Kunden sauer aufstieß, die ihr Modell im Dezember des Vorjahres bestellt hatten. Um die niedrigeren Verkaufspreise halten zu können, verzichtet der Branchenführer offenbar auf einige Features, was nicht bei allen Kunden gut ankommt.

In der Facebook-Gruppe „TESLA Model Y“ erklärt ein Nutzer, dass er mit seinem Model Y grundsätzlich sehr zufrieden ist. Aufgrund der aktuellen Sparmaßnahmen bei den Kundenfeatures befürchtet er jedoch, dass die nächsten Modelle mit noch weniger daherkommen könnten. „Ich habe unser Tesla Model Y noch kein Jahr, denke aber schon darüber nach, ob der Nachfolger auch ein Tesla sein wird“, schreibt er deshalb.

Tesla-Fahrer sieht Einsparungen bei Kundenfeatures kritisch - „Beispiel: Kein Tacho oder Head-up-Display“

Die Modelle von Tesla sind trotz einiger Kritik extrem beliebt und stellten im vergangenen Jahr die meistverkauften E-Autos weltweit (Model Y gefolgt von Model 3). Beliebt sind bei den Kunden auch die vielen Features, die das Fahren vereinfachen sollen. Der „Dog Mode“ von Tesla soll beispielsweise eingeschlossene Tiere vor Hitze bewahren. Den derzeitigen Kosteneinsparungen fallen aber offenbar immer mehr solcher Features zum Opfer. „Beispiel: kein Tacho oder Head-up-Display (habe ich nachgerüstet)“, schreibt der Nutzer auf Facebook. „Vision Only (ich habe noch USS), oder das neue Lenkrad ohne Lenkstockhebel, welches sicher kommen wird.“

Name Model Y Fahrzeugtyp Elektro-SUV Hersteller Tesla Produktionszeitraum Seit 2020 Karosseriebauform\t 5-türiges SUV Antrieb Elektromotor (Dual- oder Tri-Motor) Reichweite Bis zu 505 km (nach WLTP) Beschleunigung 0-100 km/h in 3,5 Sekunden (Performance-Version) Preis (2023) Ab 59.990 Euro

Zur Erklärung: Ein Head-up-Display ist ein Anzeigesystem, bei dem die Informationen rund um das Fahrzeug in das Sichtfeld des Fahrers projiziert werden, ohne dass dieser den Kopf bewegen muss. Tesla bietet ein solches Display seit 2020 zum Nachrüsten für das Model Y und Model 3 an, zuvor haben offenbar viele Kunden selbst versucht, ein solches nachzurüsten. „Ich kann das nicht mit ansehen. Bevor jetzt alle anfangen, an ihren Teslas rumzubasteln, machen wir selbst ein HUD für Model 3 und Model Y“, hatte Tesla-Boss Elon Musk damals geschrieben. Vision Only bezeichnet die Einparkhilfe bei Tesla, die statt Sensoren Kameras verwendet.

Tesla-Community vermisst die Features größtenteils nicht - „finde es eher entspannend“

Dass die neuen Model Y von Tesla offenbar auf das Vision Only-System verzichten, wurde auch bereits im Tesla Fahrer und Freunde-Forum (tff-Forum) diskutiert. Der Facebook-Nutzer hat dagegen die Befürchtung, dass der Autobauer im Rahmen der Kostenreduzierung noch weitere Features streichen könnte. „Ich bin sehr zufrieden, glaube aber, dass Tesla einen falschen Weg geht“, schreibt er. „Kann Tesla diesen Weg weitergehen, wenn der Hersteller immer mehr einer von vielen E-Auto-Herstellern sein wird?“ Aus den Reaktionen in der auf das Model Y spezialisierten Facebook-Gruppe wird schnell klar, dass die Kundenfeatures in den Modellen letztendlich auch Geschmacksache sind.

Ein Tesla-Fahrer befürchtet, dass der Autohersteller immer mehr Features streicht. Andere vermissen die Funktionen dagegen nicht. © IMAGO/Michael Bihlmayer

„Ich hatte die gleichen Gedanken. Aber weder ein HUD noch den Tacho vermisse ich“, schreibt beispielsweise ein Gruppenmitglied. „Ich finde es eher entspannend, nicht so viel Trara vor der Nase zu haben.“ Ein Nutzer fragt den Beitragsersteller dagegen, was er sich statt eines Tesla denn sonst zulegen würde. Der antwortet, dass es hoffentlich erneut ein Modell der Marke werden wird, da es keine Alternative in Sachen Preis/Leistung gegeben habe, als er sich für das Model Y entschieden hatte. „Ich glaube nur, dass sich das langsam ändern könnte und Tesla in Zukunft etwas mehr auf die Kunden hören muss.“