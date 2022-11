Tesla-Reparaturen als neues Geschäftsmodell: GM-Präsident mit überraschender Aussage

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Bei General Motors in den USA hat man offenbar eine neue Umsatzquelle entdeckt: Wie erst jetzt bekannt wurde, reparieren die Händler schon seit 2021 Tesla-Fahrzeuge.

Kaum ein Automanager sorgt wohl für so viele Schlagzeilen wie Elon Musk (51) – zuletzt mit dem Kauf von Twitter. Doch auch der von ihm geleitete Autohersteller Tesla macht beinahe täglich von sich reden – und das zumeist nicht im positiven Sinne. Hochumstritten ist etwa der „Autopilot“, wie zuletzt ein Test von TV-Journalisten zeigte. Aber auch was die Themen Service und Verarbeitungsqualität angeht, steht es bei den Texanern nicht immer zum Besten. Beim Thema Reparatur hat sich in den USA nun offenbar ziemlich unbemerkt bereits etwas verändert:

Die Stromer von Tesla werden teils von General-Motors-Händlern repariert, wie 24auto.de berichtet.

Wie GM-Präsident Mark Reuss zur Überraschung vieler in einem Investorengespräch bekannt gab, wurden bereits seit 2021 durch GM-Händler Reparaturen an Tausenden von Teslas durchgeführt. Im ganzen Land seien bislang 11.180 Fahrzeuge von Tesla repariert worden. Allerdings geschieht das laut dem Portal Jalopnik offensichtlich nicht im Rahmen einer Kooperation der beiden Hersteller – ganz im Gegenteil: Demnach habe Reuss erklärt, Tesla investiere Millionen, um mehr Reparatur-Werkstätten in der Nähe von GM-Händlern zu bauen – um Tesla-Fahrer weiterhin an eigene Standorte zu binden.