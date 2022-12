Teurer Tankvorgang: 33-Jährige fährt samt Zapfpistole los

Von: Sebastian Oppenheimer

Außer Betrieb: In Erfurt musste ein Zapfsäule gesperrt werden, weil eine Frau mitsamt Tankrüssel losgefahren war. © Polizei Erfurt

Beim Besuch an der Tankstelle war eine 33-jährige Frau aus Erfurt offenbar nicht so ganz bei der Sache. Bald dürfte ihr deshalb eine ordentliche Rechnung ins Haus flattern.

Für die meisten Menschen war 2022 ein ziemlich teures Jahr – ganz speziell aber für Autofahrer: Bei Neuwagen waren kaum noch Rabatte herauszuhandeln und auch die Gebrauchtwagenpreise zogen gewaltig an. Selbst wer sich keinen fahrbaren Untersatz zulegte, bekam die Auswirkungen von Ukraine-Krieg und Corona-Krise zu spüren – und zwar an der Tankstelle. Kurz vor der Fahrt in den Urlaub wollte nun auch eine 33-Jährige aus Erfurt noch einmal den Tank auffüllen – doch ihr Besuch an der Tankstelle dürfte ihre Reisekasse enorm schmälern.

Denn die Frau vergaß nach dem Tanken, die Zapfpistole wieder abzuziehen, wie 24auto.de berichtet.

Als sie im Anschluss mitsamt Schlauch losfuhr, riss die Zapfpistole ab. Wie die Polizei berichtet, lief glücklicherweise nur wenig Kraftstoff aus – dennoch musste die Zapfsäule aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Für den entstandenen Schaden, der vermutlich im dreistelligen Bereich liegt, wird die 33-Jährige wohl selber aufkommen müssen.