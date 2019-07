"Du Stück Sch****": Mann rastet aus, weil Frau Hund in überhitztem Auto zurücklässt

Jeden Sommer wird davor gewarnt: Lassen Sie den Hund im Sommer nicht im Auto. Trotzdem gibt es verantwortungslose Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner leiden lassen.

Die Temperaturen in Europa steigen täglich auf neue Rekordwerte. Unter der Hitze leiden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Das gilt vor allem für Haustiere und insbesondere für Hunde, die von Besitzern in überhitzten Autos zurückgelassen werden.

Mann streitet mit Hundehalter, weil diese Hund im Auto lassen

In England kam es deshalb zu einem heftigen Wortgefecht zwischen einem Mann und zwei Frauen. Ein Video der Auseinandersetzung hat die britische The Sun veröffentlicht. Zu sehen sind zwei Frauen, die zu ihrem Auto zurückkommen. Ein Mann spricht sie darauf an, ob sie wirklich ihren Hund im geschlossenen Wagen zurückgelassen haben.

Recht schnell eskaliert die Situation. Die Frauen sagen, sie seien nur sieben Minuten weg gewesen und das Fenster sei geöffnet. Darauf entgegnet der Mann, es sei trotz offenem Fenster wie ein Ofen im Auto.

Lesen Sie auch: Diese Bedeutung steckt im Mazda-Logo.

Video: Geht gar nicht: Baby in brütender Hitze im Auto gelassen

Ungläubig fragt die Frau, was sie den hätte machen sollen. "Lass dein Auto nicht in der Sonne stehen. Was fällt dir ein, mich anzusehen, als wäre ich ein Stück S*** - du bist ein Stück S***, meine Liebe, weil du diesen armen Hund zurückgelassen hast."

So verhalten Sie sich richtig, wenn Sie einen Hund im überhitzten Auto sehen.

Facebook entfernt Video wegen Mobbing

Er würde nicht mal seinem schlimmsten Feind das antun, was die Frauen, mit ihrem Hund machen. Zum Schluss fragt er, ob sie Kinder hätten, was die Frauen verneinten. "Die Glücklichen, die Glücklichen."

Das Video teilte der Mann auf Facebook und viele Kommentare feiern ihn dafür, dass er die Frauen auf ihr Verhalten hingewiesen hat. Wie die Sun berichtet, sei das Video von dem Social-Media-Portal jedoch entfernt worden, weil er damit gegen die Richtlinien von Facebook verstoße. Auch einige Nutzer finden, dass der Mann zu harsch mit den Frauen geredet habe.

Auch interessant: Hitzestau - Mit diesen Tipps kühlen Sie Ihr Auto schnell wieder ab.

anb