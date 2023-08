Studenten entwickeln E-Auto, das alle aktuellen Autos überleben soll

Von: Julian Baumann

Studenten der TU Eindhoven haben ein E-Auto entwickelt, das ein „Leben lang“ halten soll. © TU/ecomotive

Irgendwann hat jedes Auto das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Studenten der Technischen Universität Eindhoven haben jedoch ein E-Auto konzipiert, dass alle aktuellen Modelle überleben soll.

Eindhoven - Aktuell müssen sich die großen deutschen Autohersteller Mercedes-Benz, BMW und VW den Vergleich mit China gefallen lassen und ziehen bei Entwicklungen und Software gerade im Bereich der E-Autos zunehmend den kürzeren. Deshalb wenden sich Bosch, ZF und Co. bereits chinesischen Autoherstellern zu. Für fortschrittliche Innovationen im Bereich der E-Mobilität muss man allerdings nicht zwingend ins Reich der Mitte schauen. Das deutsche Nachbarland Niederlande gilt nicht umsonst als besonders fortschrittlich. Studenten der Technischen Universität (TU) Eindhoven haben beispielsweise ein E-Auto entwickelt, das die Luft beim Fahren reinigt.

Die Studentengruppe TU/ecomotive der TU Eindhoven hat das angesprochene E-Auto, genannt ZEM, auch international ausgiebig getestet. Die Studenten fuhren mit ihrem selbstgebauten E-Auto 16.000 Kilometer durch die USA, um das Projekt einem größeren Publikum zu zeigen. Im August 2023 präsentieren die Tüftler aus Eindhoven mit dem „Eterna“ ihr nächstes Projekt, das sich diesmal auf die Langlebigkeit von E-Autos und Autos im Allgemeinen konzentriert. Der schnittig designte Stromer soll nämlich „ein Leben lang“ halten.

Studenten aus den Niederlanden entwickeln E-Auto aus zwei Einheiten – mit zwei Lebenszyklen

Auch wenn sie noch so hochwertig gebaut sind, alle Automodelle erreichen irgendwann das Ende ihres Lebenszyklus und verbringen ihre Zeit dann auf einem Schrottplatz oder landen direkt in der Schrottpresse. Der ADAC geht von einer durchschnittlichen Lebensdauer von über zehn Jahren oder einer Laufleistung von 150.000 bis 200.000 Kilometer aus. „Nach Angaben der Branchenorganisation Recycling Nederlands landet in den Niederlanden ein Auto im Durchschnitt nach etwa zwanzig Jahren auf dem Schrottplatz“, heißt es auch in einer Pressemitteilung von TU/ecomotive. Die Studenten haben jedoch eine Möglichkeit gefunden, die Lebensdauer deutlich zu verlängern und dabei auch den CO2-Ausstoß weiter zu verringern.

Name Technische Universität Eindhoven (TU/e) Gründung 23. Juni 1956 Standort Eindhoven (Niederlande) Hauptcampus De Zaale Motto Where Innovation Starts Präsident Robert-Jan Smits Anzahl an Studenten über 11.000 Fakultäten Fakultät für Architektur Fakultät für Biomedizinische Chemie Fakultät für Elektrotechnik Fakultät für Wirtschaftsingenieurswesen und Innovationsforschung Fakultät für Maschinenbau Fakultät für Mathematik und Informatik Fakultät für Angewandte Physik

Wenn ein Auto letztendlich auf dem Schrottplatz landet, ist meistens eine oder mehrere Komponenten ausgefallen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es im Fahrzeug nicht weiterhin Bauteile gibt, die noch deutlich länger reibungslos funktionieren. Die Studenten der TU Eindhoven haben ihr E-Auto Eterna deshalb so designt, dass bestimmte Teile im Fahrzeug bleiben können, statt vor dem Ende ihres Lebenszyklus recycelt zu werden. „Dadurch wird sichergestellt, dass ihre Lebensdauer optimal ausgenutzt wird“, heißt es in der Mitteilung. Konkret besteht das Fahrzeug deshalb aus zwei Bestandteilen mit unterschiedlichen Lebenszyklen: einem austauschbaren Verdeck und einem haltbaren Unterteil.

Studententeam aus Eindhoven mit Appell an Autoindustrie: „Die Erde bietet keine endlosen Ressourcen“

Im haltbaren Unterteil, das demnach deutlich länger als 20 Jahre überdauern soll, befindet sich die Antriebseinheit mit den Batterien und natürlich dem Motor. Im austauschbaren Verdeck kommen Komponenten mit kürzeren Lebenszyklen wie der Innenausstattung und der Software zum Einsatz. Mit dem von der Natur inspirierten, einem Sportwagen nachempfundenen E-Auto Eterna richten die Studenten zudem auch einen Appell an die Autoindustrie. „Die Erde bietet keine endlosen Ressourcen, daher ist eine effizientere Materialnutzung die Lösung“, macht Teammanager Stijn Plekkenpol deutlich. „Wenn wir damit beginnen, Autos nicht mehr als Einheit, sondern als getrennte Lebenszyklen zu betrachten, ist das tatsächlich ein Systemwechsel.“

Das E-Auto „Eterna“ von TU/ecomotive besteht aus einem haltbaren Unterteil und einem austauschbaren Verdeck. © TU/ecomotive

Der Teammanager von TU/ecomotive stellt zudem klar, dass trotz zweier Einheiten mit unterschiedlichen Lebenszyklen sich für den Kunden beziehungsweise den Autofahrer kein Unterschied ergibt. „TU/ecomotive stellt sich ein Konzept vor, bei dem Autos zentral verwaltet werden und der Verbraucher ein Fahrzeug leasen kann“, erklärt Plekkenpol. „Die Leasingfirma stellt sicher, dass der Verbraucher über ein ‚aktuelles‘ Fahrzeug verfügt; alle fünf Jahre werden kleine Aktualisierungen im oberen Bereich vorgenommen, nach 20 Jahren wird der gesamte Topbereich ausgewechselt, während der unterere Bereich weitgehend gleich bleibt.“

TU/ecomotive mit selbsgebautem E-Auto auf Europatour: Auch Stopps in Deutschland geplant

Wie auch beim ZEM begeben sich die Mitglieder von TU/ecomotive mit dem E-Auto Eterna auf eine Tour, diesmal durch Westeuropa. Am 17. August starteten sie mit einer Ausstellung im NEMO Museum in der Hauptstadt Amsterdam und wollen nachfolgend mit Aachen, Köln und München auch deutsche Städte besuchen. Zudem stehen auch europäische Metropolen wie Paris, Mailand und Brüssel auf dem Programm. In Eindhoven wird allerdings nicht nur an zukunftsweisenden E-Auto-Konzepten gewerkelt. Studenten entwickelten auch ein solarbetriebenes Wohnmobil, das 730 Kilometer Reichweite schaffen soll.