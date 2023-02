Renault-Chef schießt gegen Tesla: Preissenkung schade Elektroautos:

Von: Simon Mones

Die Preissenkung von Tesla kam bei Renault-Chef Luca De Meo nicht gut an. Er sieht den Wert der Elektroautos in Gefahr und hält fürs erste an den aktuellen Preisen fest.

Im Vergleich zum Verbrenner sind Elektroautos noch immer deutlich teurer. Doch statt zu sinken, schossen die Preise im vergangenen Jahr in die Höhe. Grund dafür war unter anderem die Halbleiterkrise. Als erster Hersteller hat Tesla seine Preise gesenkt. Doch das gefällt nicht jedem, so übte Renault-Chef Luca de Meo scharfe Kritik an der Preispolitik des US-Konkurrenten.

„Das zerstört den Wert für den Kunden, das ist sicher, wenn man das macht“, betonten der Renault-Chef im Gespräch mit der Financial Times. Die ständig schwankenden Preise würde daher dafür sorgen, dass das Vertrauen der Kunden in den Wert ihrer Elektroautos Schaden nimmt. Einige Tesla-Kunden hatten durch die jüngsten Preissenkungen Tausende US-Dollar verloren. In China kam es deswegen sogar zu Protesten.

Preissenkung schadet Elektroautos: Renault-Chef schießt gegen Tesla

Anders als beispielsweise Ford wollen die Franzosen zunächst nicht nachziehen und ihre Stromer ebenfalls günstiger anbieten, um den Wert der Fahrzeuge zu „schützen“. Damit folgt Renault dem Vorbild von Volkswagen. Der Wolfsburger Autokonzern hatte eine Preissenkung kategorisch ausgeschlossen.

Renault wird die Preise seiner Elektroautos erstmal nicht senken. © Michael Gstettenbauer/Imago

Wohl auch, weil Elektroautos für die etablierten Hersteller noch immer kein so gutes Geschäft sind. Das liegt vor allem an den hohen Kosten der Batteriepakete für langstreckentaugliche Stromer. Dabei würden einige Autobauer gerne günstigere Modelle anbieten.

Preissenkung schadet Elektroautos: Hersteller setzten auf Premium statt Masse

Volkswagen etwa wollte den ID.2 ursprünglich für unter 20.000 Euro auf den Markt bringen. Inzwischen ist von einem Preis von unter 25.000 Euro die Rede. Zudem soll der Kompakt-Stromer auf den Namen ID. Golf hören und sich optisch deutlich von der Studie unterscheiden.

Ob die Preise der Elektroautos überhaupt deutlich fallen werden, ist unklar. Während Ford-Chef Jim Farley mit einem Preiskrieg rechnet, macht man bei Volkswagen wenig Hoffnung auf sinkende Preise. Hinzu kommt, dass immer mehr Hersteller – darunter auch Renault – auf höherpreisige Autos setzen, um ihre Marge zu steigern. Zeitgleich werden volumenstarke Kleinwagen wie der Audi A1, Ford Fiesta oder Kia Rio eingestellt.