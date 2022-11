Spritpreise: Regionale Tankstellen-Ketten laut Studie am preiswertesten

Von: Simon Mones

Bei regionalen Tankstellen-Ketten tanken Autofahrer am günstigsten. Laut einer Studie war E5 im Oktober bei ED am günstigsten. Gulf und Esso waren am teuersten.

2022 war für Autofahrer kein schönes Jahr. Der Chipmangel hat weiterhin für lange Wartezeiten bei Neuwagen gesorgt und durch den Krieg in der Ukraine sind die Spritpreise auf Rekordwerte geklettert. Unterm Strich kosteten Diesel und Benzin noch nie mehr als in diesem Jahr. Doch langsam bessert sich die Lage und die Preise an den Tankstellen sinken wieder. Am günstigsten tankt es sich dabei bei regionalen Ketten.

Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Mehr-tanken im Auftrag der Zeitschrift Auto, Motor und Sport ergeben. Am günstigsten gab es den Liter Super E5 demnach bei der Marke ED. An den etwa 100 Tankstellen im Westen und Südwesten Deutschland zahlten Autofahrer im Schnitt 1,927 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Avanti (1,933 Euro) und Globus (1,924 Euro).

Bei den großen Ketten war Super E5 im Oktober deutlich teuer als bei regionalen Tankstellen. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Am meisten zahlten die deutschen Autofahrer derweil bei Gulf. Hier kostete der Liter E5 im Durchschnitt 1,995 Euro. Und auch bei anderen großen Tankstellen-Ketten wie Esso (1,987 Euro), Shell (1,975) oder Aral (1,972 Euro) war der Sprit im Oktober nur unwesentlich günstiger.

Auch regional gibt es bei den Spritpreisen zum Teil deutliche Unterschiede. So waren die Tankstellen in Cuxhaven, Konstanz, Trier Plauen, Neumünster und Göttingen am teuersten – und das mit Abstand. In Cuxhaven zahlten Autofahrer satte 18 Cent mehr als in Ludwigsburg.

Spritpreise: Ludwigsburg im Oktober am günstigsten

Dort war das Tanken mit einem Durchschnittspreis von 1,893 Euro am günstigsten. Ebenfalls sehr günstig tankten Autofahrer im Oktober in Viersen, Göppingen, Kaiserslautern, Pforzheim und Karlsruhe.

Die Studie hat sich auch angeguckt, wie oft sich die Spritpreise täglich ändern: Im Schnitt waren es um die 40 Anpassungen pro Tag. Die Preise schwankten dabei deutlich, beim Diesel waren es um die zehn bis 15 Cent. Bei E5 betrug der Unterschied sogar bis zu 19 Cent. Am günstigsten ist es in der Regel im Übrigen in den Abendstunden. Es macht also Sinn, die Spritpreise mithilfe von entsprechenden Apps im Blick zu behalten.