Spritpreise: ADAC übt Kritik an heftigen Preisunterschieden

Bayern am teuersten

+ © Christoph Hardt/Imago Während es sich im Norden „günstig“ tankt, müssen Autofahrer in Bayern am meisten für Diesel und Benzin zahlen. © Christoph Hardt/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Bei den Spritpreisen in Deutschland gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Am teuersten sind Diesel und Benzin in Bayern.

Deutschland hat im Vergleich mit seinen EU-Nachbarländern die höchsten Spritpreise – so viel ist klar. Wer jedoch meint, dass die Spritpreise innerhalb der Bundesrepublik auf einem Niveau sind, der täuscht sich. Viel mehr gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern.

24auto.de verrät, in welchem Bundesland Diesel am preiswertesten war.

Wie dramatisch sich die Spritpreise unterscheiden, zeigt eine Untersuchung des ADAC. Demnach war Super E10 mit 2,031 Euro pro Liter im Durchschnitt fast aller bayrischen Tankstellen am teuersten. Im Saarland tankte man zum Untersuchungszeitpunkt an 16. September um 10 Uhr dagegen für 1,905 Euro pro Liter, in Baden-Württemberg für 1,934 Euro pro Liter.