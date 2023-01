Sommerreifen bei Wintereinbruch: Mercedes-Fahrer parkt mitten auf der Straße und verschwindet

Von: Sebastian Oppenheimer

Er hatte Sommerreifen auf seinem SUV aufgezogen, doch die Straßenverhältnisse waren winterlich – daraufhin parkte ein Mercedes-Fahrer seinen Wagen einfach mitten auf der Straße – und verschwand.

Der Winter hat für Autofahrer viele Schattenseiten: Je nach Wetterlage frieren die Türen zu oder die Handbremse fest – und auch mit vereisten Scheiben muss sich so mancher beinahe täglich herumplagen. Ebenfalls nervig: Der Wechsel auf Winterreifen, den man rechtzeitig erledigen sollte – in manchen Fällen können auch Ganzjahresreifen eine Lösung sein. Wenig ratsam ist es dagegen, auch in der kalten Jahreszeit mit Sommerreifen unterwegs zu sein. Genau das dürfte nun die Ursache für eine kuriose Park-Aktion eines Mercedes-Fahrers in Nordrhein-Westfalen gewesen sein.

Sommerreifen bei Wintereinbruch: Mercedes-Fahrer parkt mitten auf Serpentinenstraße – und verschwindet

Wie die Polizei Hagen berichtet, hatte der Fahrer eines Mercedes sein SUV mitten auf einer Serpentinenstraße vor einer Kurve abgestellt. Die Beamten nahmen den GLC genauer unter die Lupe – und entdeckten auch schnell den mutmaßlichen Grund für die gefährliche Park-Aktion: Das Fahrzeug hatte noch Sommerreifen aufgezogen. Weil zu jenem Zeitpunkt aber winterliche Straßenverhältnisse herrschten, wie auch ein Polizei-Foto der Aktion zeigt, war es dem Fahrer offenbar nicht möglich, seine Fahrt fortzusetzen. Er parkte den Wagen mitten auf der Straße – und verschwand.

Weil der Fahrer zunächst nicht ermittelt werden konnte, wurde der Mercedes abgeschleppt. Wie die Polizei einige Stunden später erklärte, habe sich der Fahrer dann doch gemeldet und seine Personalien angegeben – und er habe sich „ausdrücklich“ für sein Verhalten entschuldigt. An der Anzeige sowie am bereits angekündigten Bußgeld dürfte das nichts ändern, und auch für die Abschleppkosten wird der Lenker wohl selbst aufkommen müssen.

Entschuldigung hin oder her: Unter dem entsprechenden Facebook-Post der Polizei äußern die Nutzer jedenfalls ihr Unverständnis über die Sommerreifen-Aktion des Mercedes-Fahrers:

„Dicken Benz fahren, aber keine Kohle für Winterreifen, genau mein Humor.“

„Unfassbar.“

„Mit Sommerreifen überhaupt loszufahren ist schon fahrlässig, egoistisch und dämlich.“

„Dreister geht’s nicht.“

„Ja, für Mercedes gibt es noch keine Winterbereifung.“