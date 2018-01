Skurriler Autounfall: Wie viele Leute passen in einen Honda Civic?

Diese Fahrerflucht hat sich gewaschen - nachdem ein Honda Civic in einen Audi crashte, stürmte plötzlich eine ganze Mannschaft aus dem Wagen.

Überwachungsaufnahmen in Großbritannien haben eine Fahrerflucht der besonderen Art aufgezeichnet: Ein Honda Civic fährt ungebremst in einen Audi A4 hinein - was danach passiert, ist ziemlich abstrus.

Honda-Unfall: Mit dieser Anzahl an Flüchtigen hat keiner gerechnet

Denn nicht nur einer, nein, eine ganze Horde von Männern stürmt plötzlich fluchtartig aus dem Auto. Wer brav mitzählt, kommt auf ganze neun Insassen, die sich in den kleinen Honda gequetscht haben. Einer davon wurde fast vergessen - der hat sich nämlich im Kofferraum versteckt und wurde gnädigerweise von einem Mitfahrer, der noch etwas im Auto gesucht hat, aus seinem Gefängnis befreit.

Der "geschädigte" Audi-Fahrer und einige Passanten blicken hingegen etwas verdutzt auf die Szene, die sich vor ihnen abspielt. Ob die Truppe von Flüchtigen noch erwischt wurde, ist nicht bekannt. Der Vorfall wurde allerdings schon im August aufgezeichnet. Wenigstens wissen wir jetzt, wie geräumig ein Honda Civic sein kann.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © Screenshot Youtube / Raja Yousuf