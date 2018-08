Schneller als die Polizei: Bobby-Car mit Raketenantrieb soll Rekord brechen

Dirk Auer (links) will mit seinem getunten Bobby-Car einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen.

Ein deutscher Extremsportler will mit dem beliebten Kinderspielzeug Vollgas geben und einen neuen Weltrekord aufstellen. Dafür hat er sein Bobby-Car richtig aufgemotzt.

Für viele war das Bobby-Car das erste Auto im Leben und wer hat nicht schon mal davon geträumt, damit über die Autobahn zu heizen? Ein Mann hat sich diesen Traum erfüllt – der Extremsportler Dirk Auer und er hat Großes vor.

Bobby-Car mit 180 PS auf Rekordjagd

Auer möchte nämlich einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Bobby-Cars aufstellen, berichtet "Focus Online". Demnach habe er das Kinderauto und seinen Anzug mit drei Triebwerken ausgestattet. Damit kommt das Bobby-Car auf etwa 180 PS.

Der Extremsportler visiert eine Geschwindigkeit zwischen 150 und 180 km/h an, um den Rekord von Marcel Paul aus dem Jahre 2012 zu überbieten. Damals schaffte das Bobby-Car 115 km/h. Der neue Rekordversuch findet am 5. August auf einem Flugplatz in Bottrop-Kirchhellen statt.

307 km/h auf Inlineskates

Bobby-Cars sind aber nicht die einzige Leidenschaft von Auer. Er hat bereits einen Geschwindigkeitsweltrekord auf Inlineskates. Hinter einem Porsche schaffte er 307 km/h auf den Skates. Jetzt ist er auf der Jagd nach einem neuen Rekord – auf einem Bobby-Car.

