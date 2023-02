Schnee und Eis auf der Straße: Hände weg vom Autoradio?

Von: Marcus Efler

Bei winterlichen Straßenverhältnissen sollte das Autoradio aus bleiben – so eine Empfehlung in den sozialen Medien. In der Kommentarspalte kommt das gar nicht gut an.

Fahren im Winter ist für Autofahrer, ob Anfänger oder Profi, immer eine herausfordernde Angelegenheit. Schon unter plus fünf Grad droht Glätte, vor allem das gefürchtete „Blitzeis“ kann richtig gefährlich werden. Und manchmal demoliert sogar ein Schneepflug die Autos.

Viele Autofahrer lauschen der Wettervorhersage und Staumeldungen im Radio in der kalten Jahreszeit natürlich besonders sorgfältig, und drehen den Lautstärke-Regler auf. Doch unter zu lauter Musik könne die Aufmerksamkeit leiden, stellten Forscher der Universitäten von Kassel, Neufundland und British Columbia in einer gemeinsamen Arbeit fest.

Das taten sie zwar schon im Jahre 2007, was aber Focus Online nicht daran hinderte, diese Erkenntnis auf seiner Facebook-Homepage nun noch einmal zu posten – und zu empfehlen, das Radio bei winterlichen Straßenverhältnissen leiser oder sogar ganz auszustellen.

Diese Idee kam bei den meisten Followern allerdings nicht so gut an, wie die Kommentare zeigen:

„Bei der Fahrschule damals hab ich Blitzeis super gemeistert und instinktiv gehandelt.

Und gerade bei solchem Wetter ist Radio wichtig, wenn man nicht auf der gesperrten Autobahn sitzen will.“

„Ein weiterer guter Tipp ist, nachts ohne Licht zu fahren, so sieht man nicht, wo man reinfährt, wenn das Radio zu laut ist.“

„Ich werde höchstens aggressiv bei solchen Überschriften…aber nicht bei Musik. Radio bleibt natürlich an, Verkehrsnachrichten sind da ja besonders wichtig.“

Schnee und Eis auf der Straße: Laute Rockmusik nicht empfehlenswert

Ganz Unrecht haben die Forscher und die Kollegen freilich nicht. Ab 70 Dezibel, so die Studie, leide die Aufmerksam spürbar. Das entspricht immerhin dem bekanntermaßen nervigen Lärmpegel, den ein Staubsauger verursacht. Möglicherweise reicht es ja, wenn man im Winter auf allzu laute Rockmusik oder Klassik-Symphonien verzichtet.