Rauten-Verkehrsschild in Frankreich: Missachtung kann für Autofahrer teuer werden

Von: Simon Mones

Manche Verkehrsschilder geben Autofahrern Rätsel auf. So auch ein Schild in Frankreich, auf dem eine Raute zu sehen ist. Nur, was bedeutet es?

In Deutschland gibt es so manches Verkehrszeichen, das bei vielen Autofahrern für Ratlosigkeit sorgt. Etwa der Hinweis auf eine Fahrradstraße. Und auch im Ausland gibt es Schilder, über dessen Existenz man sich hierzulande wundert. Dazu gehören auch die „Sauf“-Zeichen, die in Frankreich als Zusatzschilder unter Verbotsschildern – wie beispielsweise „Halteverbot“, „Verkehrsverbot“ und „Einfahrverbot am Ende einer Einbahnstraße“ – angebracht sind. Ein weiteres Verkehrsschild im Nachbarland sorgt für rauchende Köpfe. Es zeigt eine weiße Raute auf blauem Grund.

Rauten-Schild in Frankreich: Spur für bestimmte Fahrzeuge reserviert

Wer es missachtet, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. Die Frage ist nur: Welchen Zweck hat das Verkehrszeichen? Besonders eindeutig ist es nicht. Die Antwort: Das neue Schild weist darauf hin, dass eine Fahrspur nur für bestimmte Verkehrsteilnehmer vorgesehen ist, wie das Portal efahrer berichtet.

Was zur nächsten Frage führt: Wer darf die ausgewiesene Spur benutzen und wer nicht? Das ist klar geregelt. Die separate Spur ist freigegeben für:

Fahrgemeinschaften, also Fahrzeuge mit mindestensens zwei Insassen. Dazu zählen auch Motorräder mit Beiwagen

Umweltfreundliche Fahrzeuge mit einem Zero-Emission-Aufkleber, wie etwa Elektroautos

Taxis (auch ohne Fahrgäste)

Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel

Kamerasystem erkennt Verstöße gegen Rauten-Schild

In Lyon, Grenoble und Straßburg findet sich das neue Verkehrrsschild bereits. Es soll künftig aber in ganz Frankreich eingesetzt werden. Meistens handelt es sich um die linke Spur auf der Autobahn. So sollen Strömungen durch Ausfahrten und Überholvorgänge vermieden werden. Teilweise ist die Spur jedoch nur zu bestimmten Tageszeiten reserviert. Erkennbar ist dies an einem Zusatzschild mit den Tageszeiten. Alternativ leuchtet das Symbol auf einem Schild über der Autobahn, wie check24.de schreibt.

Ob sich die Autofahrer an die Regeln halten, wird durch ein spezielles Radarsystem überwacht. In Lyon und Grenoble ist dieses bereits im Einsatz und auch die Polizei kontrolliert die Einhaltung.