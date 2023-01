Radarfallen-Ranking: In Hamburg gibt es deutschlandweit die meisten Blitzer

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine Auswertung zeigt, in welchen größeren Städten die meisten Blitzer im Einsatz sind. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Eine aktuelle Auswertung zeigt: In Hamburg gibt es deutschlandweit die meisten Radarfallen. Gemessen an der Straßenfläche ist jedoch in einer anderen Stadt die Blitzer-Dichte höher.

Radarfallen sorgen immer wieder für heiße Diskussionen – denn gelegentlich sind die Messgeräte schon mal fies platziert. So manch einer setzt deshalb verbotenerweise Blitzer-Warn-Apps ein. Andererseits tragen Blitzer wesentlich zur Verkehrssicherheit bei, speziell vor Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen ist es essenziell, dass sich die Autofahrer an das vorgeschriebene Tempolimit halten. Trotzdem entwickeln manche einen regelrechten Hass auf Radarfallen – immer wieder werden sie zum Ziel von Attacken.

Eine Auswertung zeigt nun, in welchen deutschen Städten die meisten Blitzer stehen, wie 24auto.de berichtet.

Die Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein hat ermittelt, wie viele feste, mobile und teilstationäre Blitzer in den 40 größten deutschen Städten im Einsatz sind. Die meisten Radarfallen gibt es demnach in Hamburg: Hier können Autofahrer täglich an 77 Orten geblitzt werden. Es folgen Köln (71,1) und schon mit einem deutlichen Abstand Berlin (54,4). Auf Rang vier liegt Stuttgart (43,9) auf Platz fünf Wuppertal (36,7). Misst man die Anzahl der Blitzer an der vorhandenen Straßenfläche, dann sieht das Ranking allerdings gänzlich anders aus: Dann liegt Wuppertal nämlich auf Platz eins – mit 26,1 Messgeräten pro 1000 Hektar Straße. Es folgen Bonn (24,1), Freiburg (23,6), Karlsruhe (22,3) und Aachen (21,1).