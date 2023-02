Preis-Panne in China: Porsche Panamera aus Versehen im Schnäppchenangebot

Von: Sebastian Oppenheimer

In China hat ein Porsche-Händler versehentlich einen Panamera zum Dumping-Preis angeboten. (Symbolbild) © Porsche

Ein neuer Porsche Panamera für nur 17.000 Euro? Von diesem Angebot waren Hunderte Interessenten in China begeistert – doch der Händler musste zurückrudern.

In den meisten Menschen schlummert vermutlich ein Schnäppchenjäger. Kaum ist ein Produkt stark reduziert, spürt man einen gewissen Kaufreiz. Auch, wenn man das Produkt vielleicht gar nicht so unbedingt braucht. Dahinter steckt oft die Angst, dass es in Zukunft wieder teurer ist. Allerdings ist auch bekannt, dass so manches vermeintliche Schnäppchenangebot sich bei genauerem Hinsehen möglicherweise als Zahlentrickserei entpuppt. Nun hat in China ein wirklich sehr gut klingender Deal zahlreiche Kunden angelockt: Ein brandneuer Porsche Panamera zum Schnäppchenpreis – doch die Interessenten gingen am Ende leer aus, wie 24auto.de berichtet.

In der Stadt Yinchuan bot ein Porsche-Händler einen brandneuen Panamera für 124.000 Yuan (umgerechnet rund 17.000 Euro, Stand Anfang Februar 2023) an. In Deutschland starten die Preise für einen Panamera bei rund 98.000 Euro. Die Aktion zog Hunderte Kaufinteressenten an, die sich ein Exemplar sichern wollten. Allerdings gingen die potenziellen Kunden leer aus. Denn bei dem Preis habe es sich um einen „schwerwiegenden Fehler“ gehandelt, wie ein Sprecher des Autobauers gegenüber BBC News erklärte. In den sozialen Medien in China sorgte der Vorfall für Aufsehen.