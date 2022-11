Porsche verwandelt 911er-Auspuff in Soundbar: Streng limitiert

Teilen

Für die 911 Soundbar 2.0 Pro will Porsche Design 12.000 US-Dollar. © Porsche Design

Porsche Design hat den Auspuff des 911 GT3 in eine Soundbar verwandelt. Die auf 500 Stück limitierte 911 Soundbar 2.0 Pro kostet 12.000 US-Dollar.

Für so manchen Autoliebhaber ist der Klang des Motors mit am wichtigsten. Ausschlaggebend für den Sound des Pkw ist dabei die Abstimmung des Verbrennermotors mit der Auspuffanlage. Doch nicht am Auto sorgt diese für satten Klang, sondern auch im heimischen Wohnzimmer – dank Porsche Design.

24auto.de verrät, was die 911 Soundbar 2.0 Pro von Porsche Design kann.

Die Tochter der schwäbischen Sportwagenschmiede hat sich die Auspuffanlage des Porsche 911 GT3 geschnappt und in eine Soundbar integriert. Herausgekommen ist die 911 Soundbar 2.0 Pro. Allerdings ist das gute Stück nicht ganz günstig: Satte 12.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 12.265 Euro) ruft Porsche Design für die auf 500 Stück limitierte Soundbar auf.