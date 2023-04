13-Jähriger und Polizei liefern sich Verfolgungsjagd – mit „geborgtem“ Golf

Teilen

Die Beamten verfolgten den Golf mit dem 13-Jährigen am Steuer quer durch Neunkirchen. © U. J. Alexander/Imago

Einen Tag nach seinem 13. Geburtstag hat sich ein Junge in Neunkirchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Golf seines Onkels.

Wer in Deutschland Auto fahren will, der braucht einen Führerschein. Und den gibt es bekanntlich erst mit 17. Fahren darf man dann aber erst mal nur in Begleitung eines Erwachsenen. So lange kann sich jedoch nicht jeder gedulden. So stibitzte sich kürzlich ein Fünfjähriger die Schlüssel seiner Eltern und baute prompt einen Unfall. Etwas weiter kam ein 13-Jähriger, der sich am Wochenende in Neunkirchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Und das nur einen Tag nach seinem 13. Geburtstag.

24auto.de verrät, ob die Polizein den 13-Jähirgen geschnappt hat.

Der Golf 5 war der Polizei aufgefallen, weil er am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht in Kurven über den Bordstein fuhr. Und auch dem Jungen blieben die Beamten nicht verborgen, der das Auto daraufhin stark beschleunigte. „Daraufhin wurde durch die Beamten Blaulicht sowie Martinshorn eingeschaltet und die Verfolgung des flüchtigen Pkw aufgenommen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Neukirchen.