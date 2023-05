Hyundai-Fahrer auf frischer Tat ertappt: 50 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Von: Sebastian Oppenheimer

In Großbritannien stoppte die Polizei einen Hyundai-Fahrer ohne Führerschein – der Mann war mehr als ein halbes Jahrhundert ohne „Lappen“ unterwegs gewesen.

Einen Führerschein zu machen kostet in der Regel eine Menge Geld – in anderen Ländern muss man für den „Lappen“ aber teils noch deutlich tiefer in die Tasche greifen, als in Deutschland. Abhängig sind die Kosten unter anderem von der Anzahl der nötigen Fahrstunden und davon, wie oft man durch die Prüfung fällt – zuletzt mussten immer mehr Fahranfänger erneut antreten. In Großbritannien verzichtete ein Autofahrer nun komplett auf den Führerschein. Nach einem halben Jahrhundert ohne „Lappen“ wurde er nun erwischt.

50 Jahre ohne Führerschein unterwegs – Britische Polizei beschlagnahmt Hyundai eines 69-Jährigen

Wie die Verkehrspolizei der Grafschaft Derbyshire auf Twitter berichtet, stoppten Beamte einen 69-Jährigen in einem Hyundai ix20, der in seinem Leben nie eine Führerscheinprüfung gemacht hatte. Offensichtlich täuschte der Mann der Versicherung vor, er habe einen Führerschein. Sein Fehler sei eine „Prahlerei“ gewesen, berichtet die Polizei, durch die das Ganze offenbar ans Licht kam. Nun ist damit Schluss: Die Polizei beschlagnahmte sein Auto und der Fahrer wegen mehrerer Vergehen angezeigt.

50 Jahre ohne Führerschein unterwegs – „Wahrscheinlich ein ziemlich gute Fahrer“

Der Twitter-Bericht der Polizei wurde zahlreich kommentiert. Zu dem Vergehen des Mannes gibt es geteilte Meinungen:

„Traurigerweise könnte dieser Fall andere Betrüger ermutigen, da die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, gering ist.“

„Warum hat es 50 Jahre gedauert, bis er gefasst wurde? Das zeigt eindeutige und erhebliche Mängel im Polizeisystem.“

„Ein tolles System, in dem so etwas passieren kann.“

„Seien wir ehrlich, er ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Fahrer.“

„Wahrscheinlich ist er ein weitaus besserer Fahrer als viele andere Verkehrsteilnehmer, denn er ist der Polizei 50 Jahre lang aus dem Weg gegangen.“

Hyundai-Fahrer 50 Jahre ohne Führerschein unterwegs – ein Mini-Fahrer schaffte es sogar noch länger

Wer sich nun fragt, wie es möglich sein kann, dass man so lange unentdeckt bleibt: Mit seinem halben Jahrhundert ohne Führerschein ist der 69-Jährige noch nicht der „Spitzenreiter“. Im Jahr 2022 erwischte die Polizei in England einen Mini-Fahrer, der ebenfalls jahrzehntelang ohne „Lappen“ unterwegs war – er brachte es sogar auf stolze 72 Jahre ohne Führerschein. In Zukunft könnten Senioren ohne Führerschein möglicherweise schneller auffliegen – die EU will ab einem Alter von 70 Jahren einen Fahrtauglichkeitstest einführen.