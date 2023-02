Klima-Kleber: 10.000 Polizisten erhalten Spezialkurs zum Hände-Lösen

Von: Marcus Efler

Runter von der Straße – und zwar möglichst zackig: Nordrhein-Westfalen schult seine Polizisten in der schnellen Ablöse von Klima-Klebern.

Klima-Aktivisten, die sich festkleben (etwa in der BMW Welt), werden zunehmend zu einem gesellschaftlichen Phänomen – und zum Verkehrsproblem, wenn die Aktion auf der Straße stattfindet. Immer wieder kommt es bei den Blockaden zu handfesten Auseinandersetzungen mit Autofahrern, manche lassen sich von den im Weg stehenden Protestierenden nicht stoppen und fahren einfach weiter.

Klima-Kleber: 10.000 Polizisten erhalten Spezialkurs zum Hände-Lösen

Doch davon lassen sich die Bündnisse wie „Letzte Generation“ nicht beeindrucken, sondern haben im Gegenteil noch mehr Aktionen angekündigt. Zumindest das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen wird künftig darauf vorbereitet sein und die Straßen zügiger räumen können: Dort werden 10.000 Polizisten (wie auch schon Beamte im bayerischen Murnau) speziell darauf geschult, festgeklebte Hände möglichst schnell vom Asphalt zu lösen, wie aus dem Düsseldorfer Innenministerium verlautet.

Polizisten lösen die Hand eines Klimaaktivisten, der sich auf die Straße geklebt hat, vom Asphalt © Ann-Marie Utz/dpa

Klima-Kleber: Verpflichtende Fortbildung für Polizeibeamte

„Die erforderlichen Kompetenzen werden den über 10.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Rahmen einer verpflichtenden, digitalen Fortbildung noch ab dieser Woche vermittelt“, teilte das Ministerium mit – es handelt sich bei dieser speziellen Art der Weiterbildung also um eine Online-Schulung. Innenminister Herbert Reul ist trotzdem zuversichtlich, dass die Einsatzzeiten für Räumungen deutlich verkürzt werden könnten: „Wir holen die Klimakleber von der Straße – schnell, effizient und direkt“, sagte der CDU-Politiker der dpa.: „Wir haben in unserem Land viele legitime Protestformen. Und das ist auch gut so. Aber sich auf die Straßen zu kleben und zu versuchen, das öffentliche Leben stundenlang lahmzulegen, gehört nicht dazu.“

Das sehen die deutschen Bürger ähnlich: Zwar heißt eine Mehrheit die Ziele der Aktivisten gut, die Protestform des Festklebens und der Straßenblockaden wird allerdings abgelehnt.