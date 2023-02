Richtig blinken: Wie oft müssen die Lämpchen beim Abbiegen leuchten?

Von: Simon Mones

Mit dem Blinker zeigt man anderen Autofahrern, dass man die Spur wechseln oder abbiegen möchte. Doch wie oft muss man eigentlich blinken?

Es gibt gewisse Dinge, die sind beim Autofahren einfach Routine. Entsprechend denkt man darüber nicht groß nach, obwohl es sich um eine potenzielle Fehlerquelle handelt – wie z. B. das richtige Einstellen der Parkscheibe. Und auch das Blinken dürfte bei den meisten längst in Fleisch und Blut übergegangen sein,trotzdem machen viele hier Fehler. Doch wann und wie lange muss man eigentlich den Richtungswechsel anzeigen?

Grundsätzlich schreibt die Straßenverkehrsordnung (StVO) vor, dass ein Wechsel des Fahrstreifens „rechtzeitig und deutlich anzukündigen“ ist. Wenn Autofahrer abbiegen oder überholen wollen, ist der Blinker also Pflicht. Das gilt auch dann, wenn kein Verkehr zu sehen ist.

Richtig blinken: Wie oft müssen die Lämpchen beim Abbiegen leuchten?

Wer jedoch in einen Kreisverkehr einfährt, der sollte die Finger vom Blinker lassen. Denn das ist verboten. Wer den Kreisverkehr jedoch verlässt, der muss dies wiederum anzeigen. Eine weitere Ausnahmeregelung betrifft die abknickende Vorfahrtstraße: Folgt man ihr, so muss der Blinker gesetzt werden. Fährt man aber geradeaus weiter, bleibt dieser aus.

Wer abbiegt, der muss blinken. Aber wie lange eigentlich? © Silas Stein/Imago

Eine Vorschrift, wie oft beziehungsweise wie lange geblinkt werden muss, findet sich in der StVO jedoch nicht. Meist genügt es jedoch, wenn Autofahrer dreimal blinken, um andere Verkehrsteilnehmer vor dem Ausscheren zu warnen. In vielen neueren Autos leuchten die sogenannten Komfortblinker beim Antippen automatisch dreimal in Folge.

Richtig blinken: Gericht entscheidet bei Unfall übers Timing

Wer sich mindestens an dieses Intervall hält, wird also diesbezüglich in der Regel keine Probleme bekommen. Wenn man von der Autobahn abfahren will, ist es indes ratsam, den Blinker länger zu betätigen, da man anzeigen will, dass man die Straße verlässt, statt nur die Spur zu wechseln.

Kommt es doch zum Unfall, entscheidet am Ende das Gericht nach Beurteilung des Unfallhergangs darüber, ob „rechtzeitig“ geblinkt wurde. (Mit Material der dpa)