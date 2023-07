Elektroautos überholen Diesel-Pkw: In der EU erstmals mehr Stromer als Selbstzünder neu zugelassen

Von: Sebastian Oppenheimer

In der EU wurden im Juni erstmals in einem Monat mehr Elektroautos als Diesel-Pkw neu zugelassen. An der Spitze bleiben aber immer noch die Benziner.

Soll man sich ein Elektroauto kaufen oder nicht? Die Vorbehalte gegen Stromer werden weniger. Dennoch zögern noch immer viele Menschen mit der Anschaffung – auch Personen, die eigentlich bereit wären, ein E-Auto zu fahren. So finden viele laut einer Reddit-Umfrage die Preise für Elektroautos zu hoch und bemängeln fehlende Lademöglichkeiten. Aber: rein elektrisch betriebene Fahrzeuge sind auf dem Vormarsch: Erstmals wurden in einem Monat in der EU mehr Elektroautos als Diesel-Pkw neu zugelassen.

Elektroauto-Neuzulassungen in Europa ziehen an – und überholen im Ranking erstmals Diesel-Pkw

Wie der europäische Branchenverband ACEA (Association des Constructeurs Européens d‘Automobiles) berichtet, stiegen die Neuzulassungen in der EU im Juni 2023 um 17,8 Prozent auf eine Million Fahrzeuge an. Dabei erhöhte sich der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge von 10,7 auf 15,1 Prozent – und übertraf damit erstmals den Anteil an neu zugelassenen Diesel-Pkw (13,4 Prozent). Beliebter bei den Kunden waren aber immer noch Hybrid-Fahrzeuge mit einem Anteil von 24,3 Prozent sowie Benziner, die sich mit 36,3 Prozent den Spitzenplatz sicherten. Plug-in-Hybride kamen auf einen Marktanteil von 7,9 Prozent.

In Europa wurden im Juni erstmals mehr Elektroautos als Diesel-Pkw zugelassen. (Symbolbild) © Jochen Eckel/Imago

E-Auto-Neuzulassungen: Auch in Deutschland liegen Stromer vor Diesel-Pkw

Auch in Deutschland konnten reine Elektroautos laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) bei den Neuzulassungen stark zulegen: 52.988 Stromer wurden im Juni 2023 neu zugelassen – das entspricht einem Plus von 64,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit landeten E-Autos auch hierzulande vor den Diesel-Pkw mit 46.860 Neuzulassungen. Spitzenreiter bei den Neuzulassungen waren mit 99.682 Fahrzeugen aber auch in Deutschland Benziner. Hybrid-Pkw kamen auf 78.249 Neuzulassungen, davon waren 15.930 Plug-in-Hybride.

Auch der deutsche Autokonzern Volkswagen konnte im 1. Halbjahr 2023 seine Elektroauto-Auslieferungen um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Im Vergleich zu den Absatzzahlen von Tesla haben die Wolfsburger aber einiges aufzuholen. Und offenbar kämpft man bei VW mit mangelnder Nachfrage: Die Produktion von VW ID.4 und ID.7 in Emden wurde gedrosselt. Und in China gibt es den VW ID.3 zu Dumpingpreisen.