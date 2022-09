Opel-Fahrer folgt strikt seinem Navi – und strandet auf einer Treppe

Von: Sebastian Oppenheimer

Endstation Treppe: In Rheinland-Pfalz war der Fahrer eines Opel Meriva strikt den Navi-Anweisungen gefolgt. © Polizei Trier

Ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz hat seinem Navi etwas zu stark vertraut – er strandete mit seinem Opel Meriva auf einer Treppe.

Moderne Technik hat in den zurückliegenden Jahren unser Leben stark verändert – in vielen Fällen zum Positiven. So erleichtert das Smartphone in zahlreichen Situationen den Alltag, denn für so ziemlich jedes Problem gibt es eine App, die zumindest eine Hilfestellung leistet. Auch als Navi wird das Handy inzwischen völlig selbstverständlich eingesetzt – vor allem, weil es in einigen Fällen tatsächlich auch besser funktioniert als das im Auto fest verbaute Navigationsgerät.

Was passieren kann, wenn das Navi falsche Anweisungen gibt, zeigt nun der Fall eines Opel-Fahrers, wie 24auto.de berichtet.

In Mertesdorf (Rheinland-Pfalz) folgte der 25-jährige Fahrer offenbar ziemlich gutgläubig den Anweisungen seines Navigationsgeräts. Dieses führte den Mann mit seinem Opel Meriva schließlich auf einen Fußgängerweg – an dessen Ende sich ein Treppenabgang befindet. Die Stufen erkannte der Fahrer allerdings zu spät und konnte nicht mehr bremsen, bevor es bergab ging. Das Fahrzeug fuhr die Treppe hinunter – und kam mitten auf ihr zum Stehen.