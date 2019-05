Nach Werkstattbesuch: Mann findet unverschämte Nachrichten in seinem Audi

Mechaniker versteckten fiese Botschaften in einem Audi R8. (Symbolbild)

Dreimal brachte der Mann seinen Audi zur Reparatur. Erst durch Zufall ist er auf versteckte Beleidigungen gestoßen, die offenbar die Mechaniker hinterlassen hatten.

Dieser Werkstattstreit ist bizarr: Ein Mann aus dem britischen Reading lässt seinen Audi R8 in einer Werkstatt reparieren. Doch unzufrieden mit der Arbeit der Mechaniker und der Behauptung, eine Stoßstange und das Armaturenbrett seien beschädigt worden, bringt er sein Auto mehrmals zurück.

Mechaniker verstecken Botschaften in Kundenauto

Davon waren die Mechaniker offenbar wenig begeistert und hinterließen dem Audi-Fahrer unverschämte Botschaften – versteckt auf der Innenseite der Stoßstange. Dies bemerkte der Mann erst 18 Monate später, wie die britische The Sun berichtet.

Demnach wollte er selbst einen Schaden an der Stoßstange beheben und fand dabei mehrere Botschaften. Eine lautete: "Wenn nur mein Penis so geformt wäre, wie mein Auto". Eine andere liest sich so: "Ich liebe Schwänze und meiner ist klein, deshalb fahre ich R8."

Zwei weitere Nachrichten lauteten: "Ich bin ein Penis" und "Ich habe einen winzigen Penis und fahre deshalb schnell." Die Beleidigungen wurden offenbar mit Edding auf der Stoßstange hinterlassen.

Der Sun sagte der Mann, zuerst habe er darüber gelacht. Aber schnell schlug seine Stimmung um, und er wurde wütend. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Werkstatt selbst habe sich bei dem Mann bereits entschuldigt und untersuche den Vorfall.

