Mercedes GLB: Der erste Blick auf die Mini-G-Klasse - wir durften schon mal rein

Gerade wurde er bei der Motorshow in Shanghai vorgestellt - wir haben ihn schon vorab exklusiv in Stuttgart gesehen. Den neuen Mercedes GLB.

Er ist eine Art Mini-G-Klasse und vermutlich das letzte SUV von Daimler, das die letzte noch vorhandene Lücke schließen wird. GLA, GLC, GLE, GLS und G, dazu noch zwei Coupé-Varianten - so viele Geländewagen wie Mercedes hat keiner. Aber einer, einer geht noch rein.

Schon sechs Millionen Kunden haben sich für so ein Fahrzeug entschieden, alleine im vergangenen Jahr 2018 kamen 820.000 Käufer dazu. Das breite SUV-Angebot ist das stärkste Segment bei Mercedes Benz und wird laut Marktforschung auch in den nächsten Jahren noch wachsen.

Der Mercedes GLB erblickt das Licht der Welt

Der GLB dürfte diese Zahlen noch verbessern und hat darüber hinaus das Zeug dazu, eine neue Stil-Ikone zu werden. Zwar wird der schicke Siebensitzer immer noch als Concept Car geführt - Kenner der Szene wissen aber: Abgesehen von Details dürfte dieses Fahrzeug fast genauso auf die Straße kommen.

Nun steht er da im Designcenter in Stuttgart. Ein Insider sagt: "Der ist ganz frisch, der ist erst am Freitag fertig geworden." Heute ist Montag...

Mercedes GLB: G-typisches Design und viel Platz

Designer Achim Badstübner ist nicht nur von Berufs wegen begeistert, er liebt dieses Auto. Der Grundgedanke war - wie Badstübner bestätigt - G-based. Also auf Basis der G-Klasse, die sich 50 Jahre nach ihrem Bestehen schon einen Platz in der ersten Reihe der Design-Museen gesichert haben dürfte.

+ Noch gilt der Mercedes GLB als Concept Car, bis zum Start Ende des Jahres dürfte es aber nur noch wenige Änderungen geben. © Daimler

G-based ist die hoch aufgeschossene Form, sind die kurzen Überhänge und der lange Radstand. Der ist beim GLB besonders groß: Mit 2,83 Metern bietet er sogar Platz für eine dritte Sitzreihe und damit für sieben Personen. Allerdings bleibt dann kaum mehr Platz für den Kofferraum. Insgesamt ist der SUV 4,63 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,90 Meter hoch, inklusive einer fest installierten Dachbox.

Im Inneren dominieren Alcantara und Aluminium und die Farben Kastanienbraun und Silber. Viel gefrästes Aluminium, viel Leder. Dazwischen orangefarbene Nähte. So was gibt es bei Daimler bislang nicht. Das Holz kommt vom Walnussbaum und ist großporig. Sieht cool aus - zwischen gediegen und verwegen. Das alles ist auch in der Serie vorstellbar, aber ob es das feine mit Hand bestickte Wildleder schafft, darf bezweifelt werden. Nämliches gilt für die in Klavierlack gehaltenen Beplankungen der Radhäuser, die den Trips ins Gelände wohl nicht unzerkratzt überleben würden.

Elektrifizierter Mercedes GLB erst 2021

Ausgerüstet ist der Concept GLB mit einem Vierzylinder-Benziner und einer Leistung von 224 PS (Drehmoment 350 Nm). Technisch optimiert durch konische Zylinderbohrungen und einer variablen Ventilsteuerung ist dieses Triebwerk auf der Höhe der Zeit. Einen Plug-In-Hybriden wird es vermutlich nicht geben. Diese Stufe wird man überspringen und Ende 2021 gleich mit einem reinen Elektroantrieb einsteigen. Bis dahin wird es neben Benzinern wohl bis hin zu AMG 35- und AMG-45-Varianten mit 300 respektive 408 PS auch Diesel-Aggregate von 150 bis 190 PS geben.

+ Viel Leder gibt es im neuen Mercedes GLB. © Daimler

Der sogenannte Power-Train wird mit einem automatisierten Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, Allrad ist schon fast selbstverständlich. Die Kraft wird dabei je nach Fahrsituation flexibel auf Vorder- und Hinterachse verteilt. Im Modus Eco/Komfort im Verhältnis 80:20 (Vorderachse:Hinterachse) im Sport-Modus geht ein wenig mehr nach hinten mit einem Verhältnis von 70:30 und bei der Fahrt im Gelände macht die Power Fifty-Fifty.

Mercedes GLB erobert noch dieses Jahr die Straßen

Dass der neue GLB kommen wird ist, seit Shanghai klar wie Kloßbrühe. Die Frage ist nur wann. Die beantwortet Mercedes ganz versteckt in der Pressemitteilung zum GLB. "Schon einmal hatte ein kompaktes SUV-Konzept seine Weltpremiere bei der Auto-Shanghai: Am 18. April 2013 zog der Mercedes Benz Concept GLA die Augen des Publikums auf sich", holen die Autoren vermeintlich weit aus, um damit eine Parallele zum GLB herzustellen. "Ab Ende November konnte der GLA dann bestellt werden, die Auslieferungen begannen im März 2014!"

Will heißen: Der GLB kommt mit wenigen Änderungen genauso wie vorgestellt, Ende dieses Jahres kann man ihn bestellen und genau in einem Jahr wird der ein oder andere Glückliche schon mit dem neuen SUV auf den Straßen unterwegs sein.

