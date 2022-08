Pendlerpauschale: So holen Sie das Maximum bei der Steuerrückzahlung raus

Von: Marcus Efler

Wer in Büro oder Fabrik arbeitet, kann den Weg dorthin steuerlich geltend machen. Ein paar Tricks helfen, diese Pendlerpauschale zu optimieren.

Nicht erst, seit Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) eine Erhöhung der Pendlerpauschale vorgeschlagen hat, gilt sie als probates Mittel zur Entlastung der Bürger. Korrekt heißt sie Entfernungspauschale und gehört zu den Werbungskosten für Arbeitnehmer. Den entsprechenden Betrag muss man also nicht versteuern, er wird in der Regel bei der Steuererklärung berücksichtigt – es gibt also Geld vom Staat zurück. Und zwar 30 Cent pro Tag und Kilometer.

Fernpendler bekommen seit diesem Jahr etwas mehr als bislang, nämlich 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Von der Kilometer-Pauschale für Selbständige unterscheidet sich die Entfernungspauschale dadurch, dass sie für den Weg an den Arbeitsplatz nur einfach gilt, also nicht für Hin- und Rückweg.

Das sollten Arbeitnehmer bei der Entfernungspauschale berücksichtigen:

Jeder Arbeitnehmer bekommt die Entfernungspauschale – ganz egal, mit welchem Verkehrsmittel er pendelt, und auch dann, wenn er radelt oder zu Fuß geht. Nicht mal ein Auto oder einen Führerschein muss man besitzen.

Man muss nicht zwingend den kürzesten Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz angeben. Geht es beispielsweise über den Autobahnring trotz weiterer Strecke flotter als mitten durch die City, kann man auch diese größere Distanz ansetzen. Die muss sich allerdings plausibel begründen lassen. Wer übertreibt, riskiert, dass der bearbeitende Finanzbeamte misstrauisch wird und nachhakt.

Man muss nicht jeden einzelnen Tag mitzählen, in der Regel kann man einfach 220 bis 230 Tage angeben.

Wer relativ nah am Arbeitsplatz wohnt, für den kann es günstiger sein, statt der Pendlerpauschale zumindest teilweise die Homeoffice-Pauschale in Anspruch zu nehmen – sofern er seinen Job von zu Hause aus erledigt oder auch erledigen könnte. Die beträgt fünf Euro pro Tag. Bei unter 17 Kilometern Entfernung zum Arbeitsplatz ist es also sinnvoll, möglichst viele Home-Office-Tage anzugeben. Auch hier gilt: nicht übertreiben.

Geringverdiener bekommen statt der Entfernungspauschale die Mobilitätsprämie. Sie gilt für Arbeitnehmer, die weniger als etwa 10.300 Euro im Jahr verdienen und deshalb keine Einkommenssteuer zahlen. Die Berechnung dieser Prämie ist relativ kompliziert und hängt vom konkreten Einkommen ab.

