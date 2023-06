Maut in Griechenland: Zahlung erfolgt elektronisch, bar oder mit Karte

In Griechenland kann die Maut elektronisch mit einer Box oder bar bezahlt werden. © Thea Photography/Imago

Für die meisten Autobahnen in Griechenland wird eine Mautgebühr fällig. Doch wie teuer ist die Nutzung?

In vielen Ländern Europas müssen Autofahrer für die Nutzung der Straßen zahlen. Darunter sind auch viele Staaten, in denen Deutsche gerne Urlaub machen. In Italien kann die Nutzung der Autobahn schnell zur Kostenfalle werden. Und auch in Kroatien, wo ab 2024 die E-Vignette kommt, und Griechenland müssen Autofahrer für einige Strecken zahlen.

