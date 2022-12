Matthias Malmedie fährt Range Rover Sport: „Sehr geiles Auto“

Im Range Rover Sport fühlt sich Matthias Malmedie wie ein richtiger Chef. © YouTube (Matthias Malmedie)

Auf seinem YouTube-Kanal hat Matthias Malmedie den Range Rover Sport getestet und ist begeistert. Den Preis des Geländewagens findet er indes zu hoch.

Der Anteil der SUVs an den Neuzulassungen ist inzwischen immens. Nicht zuletzt auch, weil viele Elektroautos in diese Klasse beheimatet sind. Kein Wunder also, dass auch Matthias Malmedie den ein oder anderen Geländewagen genauer unter die Lupe nimmt. Zum Beispiel den Range Rover Sport Sport Dynamic SE, P400.

24auto.de weiß, was Matthias Malmedie noch an dem Range Rover gefällt.

Schon beim Anblick des SUV kommt der Grip-Moderator ins Schwärmen und bezeichnet diesen als „abgöttisch schön“. Besonders begeistert ihn, dass das Design wie aus einem Guss wirkt. Einzig beim Heck des Rang Rover Sport ist Matthias Malmedie etwas zwiegespalten. So gefallen ihm die Heckleuchten der normalen Version deutlich besser. Hinzu kommt, dass beim Range Rover Sport die echten Endrohre zu sehen sind und keine Blenden. Grundsätzlich gefällt das dem Grip-Moderator, allerdings wirkt das Heck für ihn dadurch unruhig.