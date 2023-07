Matthias Malmedie heizt mit Multipla über Nürburgring: „Auf der Strecke ist er absolut perfekt“

Mit dem neuen Fahrwerk kann Matthias Malmedie viele Abschnitte der Nordschleife mit Vollgas fahren. © YouTube (Matthias Malmedie)

Zum bereits zweiten Mal ist Matthias Malmedie mit dem Fiat Multipla über die Nordschleife des Nürburgrings gefahren. Dank des neuen Fahrwerks lag der Italiener wie eine Eins.

Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Darin, dass der Fiat Multipla eines der hässlichsten Autos aller Zeiten ist, darüber besteht aber weitergehend Einigkeit. Matthias Malmedie beweist daher Mut zur Hässlichkeit, denn für seinen YouTube-Kanal möbelt er den Italiener auf. Er war sogar bereits mit ihm auf dem Nürburgring unterwegs. Nun folgt Runde zwei auf der Nordschleife.

Seit dem letzten Besuch in der Grünen Hölle hat sich allerdings einiges getan. Aus dem hässlichen Entlein wurde ein nicht mehr ganz so hässliches Entlein. Die Sticker sind weg und der Lack aufbereitet. Zudem hat der Multipla von KW ein neues Fahrwerk bekommen sowie neue Felgen und Reifen von Hankook. Wie sich der umgebaute Fiat Multipla bei seinem zweiten Besuch in der Grünen Hölle geschlagen hat, erfahren Sie auf 24auto.de.