Wenn man meint, man hätte alles gesehen: Lkw transportiert „effizient“ mehrere Lastwagen

Von: Simon Mones

Auf TikTok ist das Video eines extrem „effizienten“ Lkw-Transports viral gegangen. Insbesondere die Beratungskünste beeindrucken die User der Social-Media-Plattform.

Das Internet steckt voll kurioser Videos. Vom Citroën Ami, der in Monaco in einer Kurve umkippt, bis hin zu einem Audi, der einen Lkw abschleppt. Es gibt nichts, das es nicht gibt. Und doch wird man von den zahlreichen Clips auf TikTok und Co. immer wieder aufs neue überrascht. Etwa weil ein Lkw zu sehen ist, der mehrere andere Lastwagen transportiert.

An sich ist das auch noch nicht weiter überraschend, denn was mit Autos funktioniert, geht auch mit Lkw. Es ist eher die Art und Weise, wie die Lastwagen verladen wurden, die die Social-Media-Nutzer ins Staunen versetzt. Offenbar war hier nämlich ein Tetris-Meister am Werk.

„Immer wenn man denkt, man hätte alles gesehen“: Lkw schleppt „effizient“ einige Lkw ab

Auf der Ladefläche befinden sich nämlich etwa zehn Lkw, wobei der Erste etwas über die Ladefläche hinausragt. Wie aber passen nun so viele Lastwagen auf eine Ladefläche? Ganz einfach: Jeder Lkw dient wiederum als Ladefläche für den nächsten, bis alle ihren Platz gefunden haben.

Dieser Lkw-Transport wurde wohl von einem Tetris-Meister beladen. © TikTok (blvckthree)

Wo genau das Video entstanden ist, lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Eine Möglichkeit ist aber Russland. Zumindest stammt der Nutzer blckthree, der das Video auf TikTok geteilt hat, wohl von dort. In Deutschland wäre ein solcher Transport vermutlich schnell von der Polizei gestoppt worden.

Effizienter Lkw-Transport wird zum TikTok-Hit: „Die Genehmigung möchte ich sehen!“

So wurde der ungewöhnliche Transport auf TikTok zum Mega-Hit. Inzwischen wurde das Video über 11,2 Millionen Mal gesehen und fast 6.400 Mal kommentiert (Stand 12. April). Viele Nutzer zeigen sich dabei von den Beratungskünsten des Lkw-Fahrers beeindruckt. Andere reagieren mit viel Humor:

„Ladungssicherung nicht nur gelernt, sondern studiert.“

„Bremsweg 1 bis 2 Werktage.“

„Die Genehmigung möchte ich sehen!“

„Immer wenn man denkt, man hätte alles gesehen...“

„Das nenne ich mal effizient.“

„Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw auf dem Lkw.“