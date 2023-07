Leitpfosten am Straßenrand: Was bedeuten blaue Reflektoren?

Von: Sebastian Oppenheimer

Weiße Reflektoren hat jeder Leitpfosten, gelegentlich kommen auch orangefarbene vor. Doch es gibt auch blaue – nur: Wozu sind sie gut?

Es gibt Dinge, die man als Autofahrer nahezu täglich sieht, aber über die man sich oft keine weiteren Gedanken macht. Doch so manches hat durchaus seine Bedeutung – wie beispielsweise der schwarze Trennstrich auf einigen Verkehrsschildern oder auch die Zahl in der Bezeichnung einer Autobahn. Gelegentlich stutzt man dann aber doch: Etwa, wenn an einem Leitpfosten am Straßenrand ein blauer Reflektor angebracht ist. Was hat es damit auf sich?

Weiße Reflektoren haben alle Leitpfosten entlang der Landstraßen – gelegentlich gibt es jedoch blaue Zusatz-Reflektoren. © Jürgen Schwarz/Imago

Leitpfosten entlang der Landstraßen: Für Autofahrer in vielerlei Hinsicht hilfreich

Generell können die Leitpfosten entlang von Landstraßen für Autofahrer in vielerlei Hinsicht hilfreich sein: Etwa, um den korrekten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug abschätzen zu können. Denn die Pfosten stehen in der Regel in einem Abstand von 50 Metern – und das würde bei einer Landstraßengeschwindigkeit von 100 km/h nach der Faustformel „halber Tacho“ der korrekten Distanz entsprechen. Gleiches gilt für den Einsatz der Nebelschlussleuchte: Diese darf erst ab einer durch Nebel bedingten Sichtweite von weniger als 50 Metern eingeschalten werden.

Orangefarbene Reflektoren an Leitpfosten – sie weisen auf Einmündungen hin

Auch die Form der Reflektoren an den Leitpfosten ist kein Zufall: Auf der linken Straßenseite sind zwei kreisförmige Reflektoren angebracht, auf der rechten Seite ein Reflektor in Form eines breiten, vertikalen Strichs. Gelegentlich findet man aber auch orangefarbene Reflektoren an den Leitpfosten: Sie weisen auf Einmündungen auf Landstraßen hin. Einer markiert den Beginn der Einfahrt, der andere das Ende – damit die Abzweigung auch nachts zu erkennen ist.

Blaue Reflektoren an Leitpfosten: Sie sollen das Wild abschrecken

Und auch blaue Reflektoren an Leitpfosten gibt es. Diese sollen das Wild nachts und in der Dämmerung davon abhalten, vor einem nahenden Auto die Straße zu überqueren – wodurch es oft zu schlimmen Unfällen kommt. Das Konzept: Wenn Scheinwerferlicht auf den blauen Reflektor trifft, wird das blaue Licht in den Wald reflektiert. Dieser Effekt ist vergleichbar mit CDs, die in Bäumen aufgehängt werden, um Vögel fernzuhalten – und soll bei Wild besonders wirkungsvoll sein. Unumstritten sind die blauen Reflektoren nicht, manche Kritiker bemängeln, dass das Wild durch die blauen Reflektoren tatsächlich von der Straße ferngehalten wird.