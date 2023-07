Forscherteam demonstriert „Praxistauglichkeit“ von Elektro-Lkw mit Stromabnehmer

Von: Anne Hund

Lassen sich herkömmlich angetriebene Lkw auf Oberleitungsbetrieb umrüsten? Forscher einer Universität in Aachen haben einen Baukasten entwickelt.

Lassen sich herkömmliche Lkw lassen so umrüsten, dass sie batterieelektrisch fahren und von einer Oberleitung angetrieben werden können? Das wollte ein Forschungsteam der RWTH Aachen herausfinden – und hat dies, wie das Portal Heise.de berichtete, inzwischen nach eigenen Angaben auf der Teststrecke von Siemens Mobility in Groß Dölln erfolgreich getestet.

Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) schließe nach mehrjähriger Praxisforschung das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt „LiVePLuS“ am 31. Juli planmäßig ab, heißt es in einer Mitteilung der RWTH Aachen vom 29. Juni. Im Rahmen des Vorhabens seien unterschiedliche Prototypen von Elektro-Lkw für den Schwerlastgüterverkehr entstanden, die je nach Anwendungszweck eine Antriebsbatterie mit einem E-Motor und einem Oberleitungsstromabnehmer kombinieren. „Auf der ‚Siemens Mobility‘-Teststrecke in Groß Dölln nahe Berlin hat der RWTH-Lehrstuhl jetzt die Praxistauglichkeit der umkonfigurierten Sattelzugmaschinen bei einer Demofahrt unter Beweis gestellt.“

Dank Oberleitung: Kleine Batterie und hohe Reichweite

Das PEM-Team hat nach eigenen Angaben einen modularen Baukasten mit Batterie und Oberleitungsstromabnehmer konzipiert, wobei die Antriebsbatterie für Zubringerfahrten und der Pantograph für die Energieversorgung auf der Langstrecke gedacht sei. „Mit Hilfe unseres Baukastenprinzips lassen sich Sattelzugmaschinen und andere schwere Fahrzeuge je nach Anwendungsfall elektrifizieren, indem der Antriebsstrang auf Basis der jeweiligen Kundenanforderung konfiguriert wird“, erklärte Fabian Schmitt, Bereichsleiter „Zero Emission Trucks“ am Lehrstuhl PEM, laut der Mitteilung. „Durch die Energieversorgung mit Hilfe der Oberleitung lässt sich die Kapazität der Batterie klein auslegen und gleichzeitig eine hohe Reichweite realisieren.“

Ein Oberleitungs-Lkw als Prototyp der RWTH Aachen im September 2022 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA Transportation für Nutzfahrzeuge in der Messe Hannover neben einem Elektrobus (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Im Lauf des mehrjährigen Projekts hatte das PEM-Team bereits zwei Sattelzugmaschinen umgerüstet und auf Teststrecken mit Oberleitungsinfrastruktur geprüft, um die Forschungsergebnisse zu validieren. „Die Erkenntnisse sollen die Eignung von Sattelzugmaschinen mit Pantographen nachweisen und als Basis für künftige Serienentwicklungen dienen“, hieß es.

Die Möglichkeiten sind jedoch begrenzt. „Aufgrund des hohen Anteils des straßengebundenen Gütertransports am deutschlandweiten CO 2 -Ausstoß muss auch der Lkw-Verkehr dringend dekarbonisiert werden“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker laut der Mitteilung: „Schnellstmöglich funktioniert das durch eine Umrüstung der Bestandsfahrzeuge.“ Aufgrund des hohen Energiebedarfs solcher Lkw, der sich aus den hohen Fahrleistungen sowie ihrem Gesamtgewicht von bis zu 41 Tonnen ergibt, habe es bislang jedoch keine wettbewerbsfähige Lösung für deren Elektrifizierung gegeben.

Drei Teststrecken für Oberleitungs-Lkw in Deutschland

Die Idee, Lastwagen per Oberleitung zu versorgen, gibt es schon länger. Seit Ende 2019 läuft der Testbetrieb für den E-Highway Schleswig-Holstein auf der Autobahn 1 zwischen Reinfeld und Lübeck, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Der Abschnitt in Schleswig-Holstein ist eine der bundesweiten Teststrecken, mit denen die Eignung eines Oberleitungssystems zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge im realen Verkehr untersucht werden soll. Andere Teststrecken gibt es in Hessenund Baden-Württemberg.