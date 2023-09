Ausbau der Elektromobilität: Bund verpflichtet Tankstellen zum Ladesäulen-Bau

Von: Simon Mones

Teilen

Bis 2030 soll es in Deutschland eine Million Ladepunkte geben. Der Weg dahin ist noch lang. Die Bundesregierung nimmt daher nun die Tankstellen in die Pflicht.

Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Und in Zukunft sollen es noch mehr werden. Auf der IAA Mobility in München liegt der Fokus daher auch auf den Stromern. Uneinigkeit gibt es jedoch beim Thema Ladesäulen. So sieht der Branchenverband BDEW ein Überangebot. Viele Kunden nennen wiederum die fehlenden Stromtankstellen als Grund, warum sie lieber einen Verbrenner kaufen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht ebenfalls großen Nachholbedarf. Und auch die Bundesregierung will den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen.

Bundesregierung will Tankstellen per Gesetz zu Strom-Tanken machen

„Wir werden als erstes Land in Europa in den nächsten Wochen ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem die Betreiber fast aller Tankstellen dazu verpflichtet werden, Schnelllademöglichkeiten mit mindestens 150 Kilowatt für E-Autos bereitzustellen“, sagte Scholz zum Auftakt der IAA Mobility.

Bald könnte an fast jeder Tankstelle auch eine Ladesäule für Elektroautos stehen. Das will die Bundesregierung per Gesetz erreichen. © Jochen Tack/Imago

Zudem sei für den Herbst ein Programm geplant, mit dem die Installation von privaten Ladestellen in Kombination mit Solaranlagen und Speichern gefördert werden soll. Wer Strom aus seinem Auto wieder ins Netz einspeist, bekommt dabei besonders viel Geld von der staatlichen Förderbank KfW.

IAA Mobility 2023 in München: 20 spannende Elektroautos und Studien der Hersteller Fotostrecke ansehen

Bund hält an Ziel fest: Eine Million Ladepunkte bis 2030

Wie die Zeit berichtet, gibt es in Deutschland derzeit rund 90.000 öffentliche und 700.000 private Ladestationen. Weitere 300.000 private Ladesäulen seien in Planung. Das Ziel der Bundesregierung, an dem Scholz auf der IAA festhielt, ist jedoch deutlich ehrgeiziger: Eine Million Ladepunkte sollen es bis 2030 sein.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Ein Ziel, das jedoch auch dann schwierig zu erreichen ist, wenn man alle Tankstellen mit Ladesäulen ausstattet. Bundesweit gibt es rund 14.460 Tankstellen. 360 davon sind an Autobahnen, wo es ohnehin oft schon Ladesäulen gibt.