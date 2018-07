Krass: So wird aus dem wuchtigen Mercedes G 500 ein heißes Cabrio

"Lord Hans the G" nennt der Autofreak Jon Olsson sein neuestes Werk. Dem Mercedes hat er kurzerhand das Dach abgesägt. Bei Regen muss das Auto aber stehen bleiben.

Der neue Mercedes G 500 war ihm zu gewöhnlich bzw. zu groß. Deshalb hat der PS-vernarrte Youtuber und Extremsportler Jan Olsson etwas an seinem Auto geschraubt – oder besser gesagt: gesägt.

"Lord Hans" passte nicht in die Garage in Monaco

Olsson ist ehemaliger Skifahrer und ein richtiger Autofreak mit Benzin im Blut. Er hat bereits eine ansehnliche Sammlung von getunten Autos und hat seinen Fuhrpark mit einem Mercedes G 500 namens "Lord Hans the G" erweitert. Weil er aber nicht in seine Garage in Monaco passte, musste er sich etwas einfallen lassen.

Statt nach einem neuen Stellplatz zu suchen, hat er einfach mal das Dach abgesägt und aus seinem Mercedes ein heißes Cabrio gemacht. Zuvor hat er aber noch die Aufhängung und Reifen von einem Mercedes AMG G 63 angebracht.

Bei Regen muss der Mercedes G 500 in der Garage bleiben

"Lord Hans" passt nun ohne Dach problemlos in jede Garage. Dafür verfügt der 780 PS starke Mercedes aber über ein "Sonnendeck", wo früher mal der Kofferraum war. Olsson bezeichnet es auch als mobile Tiki-Bar.

Aber damit noch nicht genug. Denn auch am Sound des Wagens hat er geschraubt. Per App kann er die Öffnungen seines Auspuffs steuern, um "Lord Hans" richtig brüllen zu lassen.

Ein Problem gibt es aber noch mit dem heißen Mercedes-Cabrio. Es gibt kein Dach – auch kein abnehmbares. Daher kann Olsson seinen Mercedes G 500 nur bei schönem Wetter ausfahren. Bei Regen muss das Auto in der Garage bleiben. Aber da passt es jetzt wenigstens rein.

