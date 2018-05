Wenn die Klimaanlage stinkt: So werden Sie den muffigen Geruch wirklich los

Beugen Sie unangenehmen Gerüche vor: Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Klimaanlage. Wir verraten Ihnen, wie einfach es geht.

Es verbreitet sich ein unangenehmer Geruch im Auto oder es stinkt sogar, wenn die Klimaanlage an ist? Dann wird es höchste Zeit, Ihre Klimaanlage zu desinfizieren. Ein feucht-muffiger Geruch ist ein deutliches Anzeichen, dass sich Schimmelpilze in der Anlage ausgebreitet haben. Im schlimmsten Fall treten Symptome wie Husten, Niesen, tränende Augen und eine laufende Nase auf.

So reinigen Sie Ihre Klimaanlage mit Desinfektions-Spray

Aber keine Sorge: Die Klimaanlage können Sie ganz einfach selbst desinfizieren. Mit einem Spray aus der Dose vertreiben Sie den Gestank in wenigen Minuten – und für wenig Geld. Günstige Sprays kosten um die zehn Euro.

Bevor Sie mit dem Spray loslegen, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen. Klappen Sie beide Vordersitze um und schieben Sie den Beifahrersitz ganz nach vorne. Legen Sie ein Handtuch auf den Boden hinter dem Beifahrersitz. Dort stellen Sie nun das Desinfektionsspray ab – dadurch haben Sie einen großen Abstand zur Innenausstattung.

Starten Sie nun den Motor und schalten Sie die Klimaanlage auf "Umluft". Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse auf voller Stärke läuft und der Luftstrom nach oben geht. Vergessen Sie nicht, die Lüftungsdüsen zu öffnen.

Jetzt wird es Zeit, das Desinfektionsmittel zu versprühen. Drücken Sie den Sprühknopf und schließen Sie sofort alle Türen Ihres Autos. Achtung: Bleiben Sie nicht im Auto sitzen, während das Mittel versprüht wird. Nach etwa 15 Minuten sollte die Dose komplett geleert sein.

Wenn der Sprühvorgang beendet ist, können Sie den Motor wieder ausschalten. Nehmen Sie die Dose und das Tuch aus dem Fußraum und entfernen Sie eventuelle Rückstände des Desinfektionsmittels. Lüften Sie im Anschluss den Innenraum gründlich. Ihre Klimaanlage ist nun desinfiziert und der Gestank sollte verflogen sein.

So reinigen Sie Ihre Klimaanlage mit Desinfektions-Schaum

Noch wirkungsvoller zum Desinfizieren von Klimaanlagen als Spray ist Desinfektions-Schaum. Die Anwendung ist allerdings etwas umständlicher. Preislich unterscheiden sich Spray und Schaum kaum. Je nach Anbieter kostet eine Flache Reinigungsschaum zwischen zehn und 15 Euro.

Sprühen Sie den Schaum direkt in den Verdampfer im Motorraum. Dafür liegt dem Schaum in der Regel auch ein längerer Schlauch bei. Lassen Sie das Reinigungsmittel eine halbe Stunde einwirken. Starten Sie nun den Motor und drehen Sie die Klimaanlage auf höchste Stufe. Nicht vergessen: Öffnen Sie alle Lüftungsdüsen. Lassen Sie Motor und Klimaanlage einige Zeit laufen, damit sich der Schaum gut verteilen kann.

Video: Gefahr aus der Klimaanlage

Wechseln Sie den Innenraumfilter jährlich

Sie sollten nicht nur Ihre Klimaanlage regelmäßig desinfizieren, sondern auch den Innenraumfilter wechseln. In der Regel ist ein Austausch jedes Jahr sinnvoll – am besten im Frühling. Je nach Automodell gestaltet sich der Wechsel schwieriger. Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie den Innenraumfilter in einer Werkstatt austauschen. Die Kosten fangen bei etwa 50 Euro an und unterscheiden sich je nach Modell des Autos.

Deshalb stinkt die Klimaanlage

Der Grund für den Gestank aus der Klimaanlage sind Pilze, Bakterien und Mikroorganismen. Diese setzen sich auf dem Verdampfer ab. Das Klimaanlagen-Bauteil entzieht der Luft die Wärme. Bei diesem Prozess bildet sich Kondenswasser.

Dieses sollte normalerweise die Geruchsverursacher abspülen. Allerdings klappt das nicht immer und das Wasser bleibt stehen. Wird die Klimaanlage nicht regelmäßig genutzt, unterstützt dies zusätzlich die Pilzbildung. Denn Feuchtigkeit und Wärme bieten den idealen Nährboden für Mikroorganismen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Klimaanlage einige Minuten vor Ende der Fahrt ausschalten. Auf diese Weise hat der Verdampfer die Möglichkeit, dass die gesamte Restfeuchte abtrocknet. Der einfachste Tipp die Klimaanlage zu schützen, ist die regelmäßige Verwendung.

Schäden durch mangelnde Desinfektion der Klimaanlage

Nicht nur Menschen können unter dreckigen Klimaanlagen leiden, sondern auch Autos. In der Klimaanlage kann sich durch abgestorbene Keime eine Schleimschicht bilden. Wird die Klimaanlage nicht regelmäßig desinfiziert – etwa einmal im Jahr – verstopft die Schleimschicht den Ablauf für das Kondenswasser. Dadurch kann Feuchtigkeit ins Wageninnere gelangen und es kann auch zur Rostbildung kommen. Im schlimmsten Fall verhärtet die Schleimschicht und der Verdampfer muss gewechselt werden.

